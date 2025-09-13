Ville à Joie à Fours Fours

Bonjour à tous les habitant.es de Fours et ses alentours !

Nous sommes ravis de vous annoncer que l’équipe de Ville à Joie sera dans votre commune le Samedi 13 septembre 2025, de 17h30 à 21h, sur la Place Pouyat, pour une soirée conviviale et enrichissante.

À cette occasion, vous pourrez rencontrer et échanger avec divers intervenants locaux

Covoiturage Mobigo BFC Solutions de mobilité accessibles et écologiques pour vos déplacements au quotidien.

ANEFA BFC Promotion des métiers, des formations et des emplois en agriculture, viticulture, forêt et paysage de Bourgogne Franche-Comté.

EHPAD et Centre de long séjour de Saint-Pierre-le-Moutier Un établissement dédié à l’accueil et au bien-être de nos aînés, offrant des services et un cadre de vie de qualité.

Naturopathe Hygiéniste Sara Perret Praticienne Naturopathe Hygiéniste qui allie naturopathie, bio-énergétique chinoise et massages pour soutenir l’organisme, retrouver un mieux être et une meilleure vitalité.

Office de tourisme Rives du Morvan Quizz sur le territoire Rives du Morvan avec un lot à gagner !

Terre de Liens Reprenez la terre en main et faites pousser des fermes !

Boutique du coeur Une boutique de vente de vêtements, de vaisselles, bibelots, livres, de petits et gros électroménagers, de meubles…

EBE du pays Luzycois Des services qui répondent aux besoins non couverts du territoire, par la création d’emplois locaux non concurrentiels et non délocalisables.

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Fours s’occupera de la buvette et de la restauration, vous proposant ainsi de quoi vous désaltérer et vous restaurer tout au long de l’événement.

Et pour ajouter une touche festive à la soirée, ne manquez pas le Bingo et le Quiz musical !

Nous avons hâte de vous accueillir et de partager ce moment convivial avec vous,

À très bientôt à Fours !

Un grand merci à nos partenaires ! Malakoff Humanis Au service de votre retraite, ADEME Epargner l’avenir, Kalivi et la mairie de Fours .

Place Pouyat Fours 58250 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 30 43 10

