Ville à Joie à Heubécourt-Haricourt Salle Polyvalente Heubécourt-Haricourt

Ville à Joie à Heubécourt-Haricourt Salle Polyvalente Heubécourt-Haricourt samedi 9 août 2025.

Ville à Joie à Heubécourt-Haricourt

Salle Polyvalente 6 rue Taurin Cahagne Heubécourt-Haricourt Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-09 17:30:00

fin : 2025-08-09 21:00:00

Date(s) :

2025-08-09

L’entreprise sociale et solidaire Ville à Joie organise une tournée d’événements en itinérance à travers la France ! Du 21 juillet au 13 septembre 2025, leur équipe sera dans l’Eure, notamment sur le de Seine Normandie Agglomération.

Les habitants pourront, en fonction des dates, retrouver plusieurs stands auprès desquels ils pourront accéder à des services, de l’information, de l’artisanat, etc.

Par exemple

– Les services de la Communauté de communes du Vexin Normand ou de la Communauté d’agglomération de Seine Normandie Agglomération

– Aide aux démarches administratives

– Prévention de santé

– Aide au numérique

– Présentation des aides et dispositifs pour réduire sa facture d’énergie et isoler son logement

Et bien d’autres encore !

Salle Polyvalente 6 rue Taurin Cahagne Heubécourt-Haricourt 27630 Eure Normandie +33 6 45 88 81 11 marius@villeajoie.fr

English : Ville à Joie à Heubécourt-Haricourt

The social enterprise Ville à Joie is organizing a tour of events across France! From July 21 to September 13, 2025, their team will be in the Eure region, notably on the Seine Normandie Agglomération site.

Depending on the dates, residents will be able to find several stands where they can access services, information, crafts and more.

For example

– Services provided by the Communauté de communes du Vexin Normand or the Communauté d?agglomération de Seine Normandie Agglomération

– Help with administrative formalities

– Health prevention

– Digital assistance

– Help with reducing energy bills and insulating your home

And much, much more!

German :

Das soziale und solidarische Unternehmen Ville à Joie organisiert eine Tournee mit Wanderveranstaltungen in ganz Frankreich! Vom 21. Juli bis zum 13. September 2025 wird ihr Team im Departement Eure sein, insbesondere in der Seine Normandie Agglomération.

Je nach Datum werden die Einwohner mehrere Stände vorfinden, an denen sie Zugang zu Dienstleistungen, Informationen, Kunsthandwerk usw. erhalten können.

Zum Beispiel:

– Dienstleistungen der Communauté de communes du Vexin Normand oder der Communauté d’agglomération de Seine Normandie Agglomération

– Hilfe bei Behördengängen

– Gesundheitliche Prävention

– Hilfe bei der digitalen Nutzung

– Vorstellung von Hilfen und Vorrichtungen zur Senkung der Energierechnung und zur Isolierung der Wohnung

Und vieles mehr!

Italiano :

L’impresa sociale Ville à Joie sta organizzando un tour di eventi in tutta la Francia! Dal 21 luglio al 13 settembre 2025, il loro team sarà presente nell’Eure, in particolare sul sito dell’Agglomération Seine Normandie.

A seconda delle date, i residenti potranno visitare una serie di stand che offriranno servizi, informazioni, artigianato e altro ancora.

Ad esempio

– Servizi forniti dalla Communauté de communes du Vexin Normand o dalla Communauté d’agglomération de Seine Normandie Agglomération

– Aiuto per le formalità amministrative

– Prevenzione sanitaria

– Assistenza digitale

– Aiuto per la riduzione delle bollette energetiche e l’isolamento della casa

E molto altro ancora!

Espanol :

La empresa social Ville à Joie organiza una gira de eventos por toda Francia Del 21 de julio al 13 de septiembre de 2025, su equipo estará en Eure, en concreto en el emplazamiento de Seine Normandie Agglomération.

En función de las fechas, los habitantes podrán visitar numerosos stands que ofrecen servicios, información, artesanía, etc.

Por ejemplo

– Servicios prestados por la Communauté de communes du Vexin Normand o la Communauté d’agglomération de Seine Normandie Agglomération

– Ayuda con los trámites administrativos

– Prevención sanitaria

– Asistencia digital

– Ayuda para reducir la factura energética y aislar su vivienda

Y mucho más

L’événement Ville à Joie à Heubécourt-Haricourt Heubécourt-Haricourt a été mis à jour le 2025-07-18 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération