« Ville à Joie » à La Férrière-Béchet ! – La Ferrière-Béchet, 9 mai 2025 18:00, La Ferrière-Béchet.

Orne

« Ville à Joie » à La Férrière-Béchet ! Salle des fêtes La Ferrière-Béchet Orne

Début : 2025-05-09 18:00:00

fin : 2025-05-09 21:30:00

2025-05-09

Ville à Joie est ravie de venir vous rencontrer lors d’une soirée conviviale à La Férrière-Béchet !

Date vendredi 9 mai

Heure 18h à 21h30

Lieu Salle des fêtes

Venez rencontrer des intervenants passionnés

– La gendarmerie échangez avec eux autour d’un atelier de sensibilisation sur la drogue et l’alcool

– O’numérique Alençon profitez de conseils judicieux pour vous familiariser avec le numérique et simplifier vos démarches quotidiennes !

– Le Parc Naturel Régional Normandie-Maine apprenez-en plus sur les missions de sensibilisation et valorisation menées par le parc autour de la biodiversité.

– Terre et vie venez discuter de santé cellulaire, et découvrez des huiles essentielles ainsi que des compléments nutritionnels.

– Eveil et sens au naturel découvrez des savons et des cosmétiques artisanaux, fabriqués à base de produits naturels et en Normandie !

– Pour les petites soifs et les gourmands, retrouvez l’association Un Geste Un Rêve Un Sourire à la buvette et à la restauration !

Il y aura aussi de quoi vous amuser ne manquez pas le concert de The Delicious Diamond, et tentez de gagner des lots en parcourant les stands!

Salle des fêtes

La Ferrière-Béchet 61500 Orne Normandie +33 7 44 47 93 46

English : « Ville à Joie » à La Férrière-Béchet !

Ville à Joie is delighted to invite you to a convivial evening at La Férrière-Béchet!

Date: Friday, May 9

Time: 6pm to 9:30pm

Place Salle des fêtes

Come and meet our passionate speakers:

– The Gendarmerie: exchange ideas with them during an awareness-raising workshop on drugs and alcohol

– O’numérique Alençon: take advantage of sound advice to familiarize yourself with the digital world and simplify your day-to-day procedures!

– Parc Naturel Régional Normandie-Maine: find out more about the park’s biodiversity awareness and promotion activities.

– Terre et vie: come and discuss cellular health, and discover essential oils and nutritional supplements.

– Eveil et sens au naturel: discover handcrafted soaps and cosmetics, made with natural products in Normandy!

– For those with a thirst or a sweet tooth, the association Un Geste Un Rêve Un Sourire will be on hand with refreshments and snacks!

And there’s plenty to keep you entertained: don’t miss The Delicious Diamond in concert, and try your hand at winning prizes by browsing the stands!

German :

Ville à Joie freut sich, Sie bei einem geselligen Abend in La Férrière-Béchet zu treffen!

Datum: Freitag, 9. Mai

Uhrzeit: 18:00 bis 21:30 Uhr

Ort: Salle des fêtes (Festsaal)

Treffen Sie leidenschaftliche Redner

– Die Gendarmerie: Tauschen Sie sich mit ihnen bei einem Workshop zur Sensibilisierung für Drogen und Alkohol aus

– O’numérique Alençon: Profitieren Sie von sinnvollen Ratschlägen, um sich mit der Digitalisierung vertraut zu machen und Ihre täglichen Schritte zu vereinfachen!

– Parc Naturel Régional Normandie-Maine: Erfahren Sie mehr über die Sensibilisierungs- und Aufwertungsmaßnahmen, die der Park rund um die biologische Vielfalt durchführt.

– Erde und Leben: Diskutieren Sie mit uns über Zellgesundheit und lernen Sie ätherische Öle sowie Nahrungsergänzungsmittel kennen.

– Eveil et sens au naturel: Entdecken Sie handwerklich hergestellte Seifen und Kosmetika, die aus natürlichen Produkten und in der Normandie hergestellt werden!

– Für den kleinen Durst und die Feinschmecker gibt es den Verein Un Geste Un Rêve Un Sourire, der für die Getränke und Speisen sorgt!

Auch für Unterhaltung ist gesorgt: Verpassen Sie nicht das Konzert von The Delicious Diamond und versuchen Sie, an den Ständen Preise zu gewinnen!

Italiano :

Ville à Joie è lieta di invitarvi a una serata conviviale presso La Férrière-Béchet!

Data: venerdì 9 maggio

Orario: dalle 18.00 alle 21.30

Luogo: Salle des fêtes

Venite a conoscere alcuni relatori appassionati:

– La Gendarmeria: parlare con loro di droghe e alcol in un laboratorio di sensibilizzazione

– O’numérique Alençon: consigli su come familiarizzare con la tecnologia digitale e semplificare le procedure quotidiane!

– Parco Naturale Regionale Normandie-Maine: scoprite le attività di sensibilizzazione e promozione della biodiversità del parco.

– Terre et vie: venite a discutere di salute cellulare e a scoprire gli oli essenziali e gli integratori alimentari.

– Eveil et sens au naturel: scoprite i saponi e i cosmetici artigianali, realizzati con prodotti naturali in Normandia!

– E se avete sete, l’associazione Un Geste Un Rêve Un Sourire sarà a disposizione con rinfreschi e cibo!

E c’è anche molto da divertirsi: non perdetevi il concerto di The Delicious Diamond e tentate la fortuna con i premi in palio tra gli stand!

Espanol :

Ville à Joie se complace en invitarle a una velada de convivencia en La Férrière-Béchet

Fecha: viernes 9 de mayo

Hora: de 18:00 a 21:30

Lugar: Sala de fiestas

Venga a conocer a unos apasionados conferenciantes:

– La Gendarmería: hable con ellos sobre las drogas y el alcohol en un taller de sensibilización

– O’numérique Alençon: ¡obtenga buenos consejos para familiarizarse con la tecnología digital y simplificar sus trámites cotidianos!

– Parque Natural Regional de Normandie-Maine: descubra las actividades de sensibilización y promoción de la biodiversidad del parque.

– Terre et vie: venga a hablar de salud celular y descubra los aceites esenciales y los complementos nutricionales.

– Eveil et sens au naturel: descubra los jabones y cosméticos artesanales, elaborados con productos naturales de Normandía

– Y si tiene sed, la asociación Un Geste Un Rêve Un Sourire le ofrecerá refrescos y comida

No se pierda el concierto de The Delicious Diamond y pruebe a ganar premios recorriendo los stands

