« Ville à Joie » à Macé !

« Ville à Joie » à Macé ! Macé vendredi 4 juillet 2025.

« Ville à Joie » à Macé !

Salle des fêtes Macé Orne





Début : 2025-07-04 17:30:00

fin : 2025-07-04



2025-07-04

Ville à Joie vient à Macé pour illuminer votre vendredi soir.

Vendredi 4 juillet 2025 de 17h30 à 00h00

Lieu à la Salle des fêtes de Surdon

Rencontrez les services du territoire présents pour échanger avec vous

Animations gratuites pour tous

19h30 Quiz musical

21h Initiation à la danse country et ambiance guinguette

22h Bal des années 80 avec DJ entrée gratuite

23h Marche nocturne familiale (1h) chasuble et lampe obligatoires

00h Soupe à l’oignon offerte par l’association Macé Pour Tous

Buvette et restauration sur place

Salle des fêtes Macé 61500 Orne Normandie +33 7 44 47 93 46

English : « Ville à Joie » à Macé !

Ville à Joie comes to Macé to light up your Friday night.

Friday, July 4, 2025 from 5:30pm to 12:00am

Location: Surdon village hall

Meet the local services on hand to chat with you

Free entertainment for all

7:30 pm: Musical quiz

9pm: Introduction to country dancing and guinguette atmosphere

10 p.m.: 80s ball with DJ? free admission

11 p.m.: Family night walk (1h) ? chasuble and torch mandatory

00h: Onion soup offered by the Macé Pour Tous association

Refreshments and catering on site

German :

Ville à Joie kommt nach Macé, um Ihren Freitagabend zu erhellen.

Freitag, 4. Juli 2025 von 17.30 bis 00.00 Uhr

Ort: in der Festhalle von Surdon

Treffen Sie die anwesenden Gebietsdienste, um sich mit Ihnen auszutauschen

Kostenlose Animationen für alle

19.30 Uhr: Musikalisches Quiz

21h: Einführung in den Country-Tanz und Guinguette-Atmosphäre

22h: 80er-Jahre-Ball mit DJ ? freier Eintritt

23 Uhr: Nachtwanderung für Familien (1 Std.) ? Kasack und Lampe obligatorisch

00 Uhr: Zwiebelsuppe, angeboten vom Verein Macé Pour Tous

Getränke und Speisen vor Ort

Italiano :

Ville à Joie arriva a Macé per illuminare il vostro venerdì sera.

Venerdì 4 luglio 2025 dalle 17.30 alle 24.00

Luogo: sala del villaggio di Surdon

Incontro con i servizi locali a disposizione per chiacchierare con voi

Intrattenimento gratuito per tutti

19.30: Quiz musicale

ore 21.00: Introduzione al ballo country e atmosfera da guinguette

ore 22.00: Ballo anni ’80 con DJ? ingresso libero

ore 23.00: Passeggiata notturna per le famiglie (1 ora)? Giubbotto e torcia sono obbligatori

ore 00: Zuppa di cipolle offerta dall’associazione Macé Pour Tous

Rinfreschi e cibo sul posto

Espanol :

Ville à Joie llega a Macé para iluminar tu noche de viernes.

Viernes 4 de julio de 2025 de 17.30 a 24.00 horas

Lugar: Salón del pueblo de Surdon

Conozca los servicios locales que estarán a su disposición para charlar con usted

Entretenimiento gratuito para todos

19.30 h: Concurso musical

21.00 h: Introducción al baile country y ambiente guinguette

22.00 h: Baile de los 80 con DJ… entrada gratuita

23h: Paseo nocturno en familia (1 hora) ? chaleco y linterna obligatorios

00h: Sopa de cebolla ofrecida por la asociación Macé Pour Tous

Refrescos y comida in situ

