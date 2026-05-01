Ville à joie à Montils Rendez-vous face devant la Salle des fêtes Montils
Ville à joie à Montils Rendez-vous face devant la Salle des fêtes Montils mardi 12 mai 2026.
Montils
Ville à joie à Montils
Rendez-vous face devant la Salle des fêtes 31 Rue de la Croix Dandonneau Montils Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 17:30:00
fin : 2026-05-12 21:00:00
Date(s) :
2026-05-12
L’Art et la Solidarité s’invitent à Montils!
Montils se transforme en un lieu d’échange, de fête et de découvertes. Que vous veniez pour les services utiles ou pour le plaisir des yeux, il y en aura pour tout le monde !
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Rendez-vous face devant la Salle des fêtes 31 Rue de la Croix Dandonneau Montils 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
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English :
Art and Solidarity at Montils!
Montils is transformed into a place of exchange, celebration and discovery. Whether you come for useful services or for the pleasure of your eyes, there will be something for everyone!
L’événement Ville à joie à Montils Montils a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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