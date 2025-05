« Ville à Joie » à Mortrée ! – Salle des fêtes Mortrée, 24 mai 2025 17:30, Mortrée.

Orne

« Ville à Joie » à Mortrée ! Salle des fêtes Place de l’Église Mortrée Orne

Début : 2025-05-24 17:30:00

fin : 2025-05-24 21:00:00

2025-05-24

Ville à Joie à Mortrée, pour une soirée conviviale !

Samedi 24 Mai 2025 de 17h30 à 21h

Lieu Place de l’Eglise

Buvette, restauration, animations et services

Jeux et quiz musical à 19h30

Découvrez des intervenants

– Communauté de Communes des Sources de l’Orne retrouvez l’espace France services, pour vous accompagner dans vos démarches administratives

– Parc naturel régional & Géoparc Normandie-Maine apprenez-en plus sur les missions de sensibilisation et valorisation menées par le parc autour de la biodiversité.

– CDHAT faites-vous accompagner dans vos projets de rénovation de votre logement

– O’Numérique profitez de conseils judicieux pour vous familiariser avec le numérique et simplifier vos démarches quotidiennes

– Stand de la commune retrouvez votre équipe communale ainsi que la médiathèque

– Le Planning Familial découvrez leurs missions liées à la vie affective

– Cabinet infirmier retrouvez votre cabinet, et faites tester votre hypertension et votre diabète

– La MARPA rencontrez la MARPA, qui œuvre pour l’autonomie des seniors

– O’Luxe hair retrouvez votre salon de coiffure !

– Grandir Ensemble Autrement découvrez cette association locale, qui œuvre pour l’épanouissement de vos enfants

– Association de yoga retrouvez votre association de yoga, pour votre bien-être physique et émotionnel

– Terre et Vie venez discuter de santé cellulaire auprès de Cindy Beulay

– Entre mes mains prenez soin de votre corps et de votre esprit

English : « Ville à Joie » à Mortrée !

Ville à Joie in Mortrée, for a convivial evening!

Saturday 24th May 2025 from 5.30 pm to 9 pm

Place Place de l’Eglise

Refreshments, food, entertainment and services

Games and musical quiz at 7:30pm

Discover the speakers

– Communauté de Communes des Sources de l’Orne: visit the France Services area, to help you with your administrative formalities

– Parc naturel régional & Géoparc Normandie-Maine: find out more about the park’s biodiversity awareness and promotion activities.

– CDHAT: get help with your home renovation projects

– O’Numérique: get sound advice on how to familiarize yourself with digital technology and simplify your day-to-day procedures

– Stand de la commune: meet your local team and the media library

– Le Planning Familial: find out more about their work in the field of emotional health

– Cabinet infirmier: visit your practice, and have your hypertension and diabetes tested

– MARPA: meet the MARPA, which works to help seniors live independently

– O’Luxe hair: find your hair salon!

– Grandir Ensemble Autrement: discover this local association, which works to help your children flourish

– Association de yoga: find your yoga association, for your physical and emotional well-being!

– Terre et Vie: discuss cellular health with Cindy Beulay

– Entre mes mains: take care of your body and mind

German :

Ville à Joie in Mortrée, für einen geselligen Abend!

Samstag, 24. Mai 2025 von 17:30 bis 21:00 Uhr

Ort: Place de l’Eglise

Erfrischungsstände, Essen und Trinken, Animationen und Dienstleistungen

Spiele und Musikquiz um 19.30 Uhr

Entdecken Sie die Redner

– Communauté de Communes des Sources de l’Orne: Finden Sie den Bereich France services, um Sie bei Ihren Verwaltungsvorgängen zu unterstützen

– Regionaler Naturpark & Geopark Normandie-Maine: Erfahren Sie mehr über die Sensibilisierungs- und Aufwertungsaufgaben, die der Park rund um die Biodiversität durchführt.

– CDHAT: Lassen Sie sich bei Ihren Projekten zur Renovierung Ihrer Wohnung begleiten

– O’Numérique: Profitieren Sie von vernünftigen Ratschlägen, um sich mit der Digitalisierung vertraut zu machen und Ihre täglichen Vorgänge zu vereinfachen

– Stand der Gemeinde: Finden Sie Ihr Gemeindeteam sowie die Mediathek wieder

– Planning Familial: Entdecken Sie ihre Aufgaben im Zusammenhang mit dem Gefühlsleben

– Krankenpflegerpraxis: Finden Sie Ihre Praxis und lassen Sie Ihren Bluthochdruck und Ihre Diabetes testen

– MARPA: Lernen Sie die MARPA kennen, die sich für die Unabhängigkeit von Senioren einsetzt

– O’Luxe hair: Finden Sie Ihren Friseursalon!

– Grandir Ensemble Autrement: Lernen Sie den lokalen Verein kennen, der sich für die Entwicklung Ihrer Kinder einsetzt

– Yogaverband: Finden Sie Ihren Yogaverband, der für Ihr körperliches und emotionales Wohlbefinden sorgt!

– Terre et Vie: Diskutieren Sie mit Cindy Beulay über Zellgesundheit

– Zwischen meinen Händen: Pflegen Sie Ihren Körper und Ihren Geist

Italiano :

Ville à Joie a Mortrée, per una serata conviviale!

Sabato 24 maggio 2025 dalle 17.30 alle 21.00

Luogo Piazza dell’Eglise

Rinfresco, cibo, intrattenimento e servizi

Giochi e quiz musicale alle 19.30

Scoprite i relatori:

– Communauté de Communes des Sources de l’Orne: visitate l’area France Services per aiutarvi a sbrigare le vostre formalità amministrative

– Parco Naturale Regionale Normandie-Maine & Geopark: scoprite le attività di sensibilizzazione e promozione della biodiversità del parco.

– CDHAT: per ricevere aiuto nei progetti di ristrutturazione della casa

– O’Numérique: per ricevere consigli utili su come avvicinarsi alla tecnologia digitale e semplificare le procedure quotidiane

– Stand degli enti locali: incontrate il team del vostro ente locale e la mediateca

– Pianificazione familiare: per saperne di più sul loro lavoro nel campo delle relazioni di coppia

– Ambulatorio infermieristico: visitate il vostro ambulatorio e fatevi misurare la pressione sanguigna e il diabete

– Il MARPA: incontra il MARPA, che si occupa di aiutare gli anziani a vivere in modo indipendente

– O’Luxe hair: trova il tuo parrucchiere!

– Grandir Ensemble Autrement: scoprite di più su questa associazione locale, che lavora per aiutare i vostri bambini a raggiungere il loro pieno potenziale

– Association de yoga: trovate la vostra associazione di yoga, per il vostro benessere fisico ed emotivo

– Terre et Vie: venite a parlare di salute cellulare con Cindy Beulay

– Entre mes mains: prendersi cura del proprio corpo e della propria mente

Espanol :

Ville à Joie en Mortrée, ¡para una velada de convivencia!

Sábado 24 de mayo de 2025 de 17h30 a 21h00

Lugar: Place de l’Eglise

Refrescos, comida, animaciones y servicios

Juegos y concurso musical a las 19.30 h

Descubra a los ponentes:

– Communauté de Communes des Sources de l’Orne: visite el espacio France Services para ayudarle con sus trámites administrativos

– Parque Natural Regional y Geoparque Normandie-Maine: descubra las actividades de sensibilización y promoción de la biodiversidad del parque.

– CDHAT: obtenga ayuda para sus proyectos de renovación de viviendas

– O’Numérique: obtenga buenos consejos para familiarizarse con la tecnología digital y simplificar sus trámites cotidianos

– Stand de las autoridades locales: conozca al equipo de su autoridad local y la mediateca

– Planificación familiar: conozca su trabajo en el ámbito de las relaciones de pareja

– Consulta de enfermería: acuda a su consulta y hágase la prueba de la tensión arterial y la diabetes

– El MARPA: conozca el MARPA, que trabaja para ayudar a las personas mayores a vivir de forma independiente

– O’Luxe hair: encuentre su peluquería

– Grandir Ensemble Autrement: conozca esta asociación local que trabaja para que sus hijos desarrollen todo su potencial

– Association de yoga: encuentre su asociación de yoga, para su bienestar físico y emocional

– Terre et Vie: venga a hablar de salud celular con Cindy Beulay

– Entre mes mains: cuida tu cuerpo y tu mente

