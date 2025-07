Ville à Joie à Neure ! Place ombragée Neure

Place ombragée Chemin de la Vignolette Neure Allier

Début : Vendredi 2025-08-01 17:30:00

fin : 2025-08-01 21:00:00

2025-08-01

Bonjour aux habitantes et habitants de Neure et d’ailleurs !

L’équipe de Ville à Joie a le plaisir de vous annoncer qu’elle sera présente sur votre commune le vendredi 1er août !

Place ombragée Chemin de la Vignolette Neure 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 68 90 66 58 coline.pc@villeajoie.fr

English :

Hello residents of Neure and beyond!

The Ville à Joie team is delighted to announce that it will be in your community on Friday, August 1!

German :

Hallo an alle Einwohnerinnen und Einwohner von Neure und anderswo!

Das Team von Ville à Joie freut sich, Ihnen mitteilen zu können, dass es am Freitag, den 1. August in Ihrer Gemeinde anwesend sein wird!

Italiano :

Salve agli abitanti di Neure e non solo!

L’équipe di Ville à Joie è lieta di annunciare che sarà presente nella vostra comunità venerdì 1 agosto!

Espanol :

¡Hola a los residentes de Neure y más allá!

El equipo de Ville à Joie se complace en anunciar que estará en su comunidad el viernes 1 de agosto

