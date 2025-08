Ville à Joie à Ruages devants la mairie Ruages

devants la mairie 1 rue des champs-maulaix Ruages Nièvre

Début : 2025-08-23 16:30:00

fin : 2025-08-23 20:00:00

2025-08-23

Plusieurs intervenants seront présents :

Office de tourisme de Tannay Brinon Corbigny :

L’équipe de l’Office de Tourisme est à votre disposition pour vous informer en fonction de vos envies. Nous sommes pleins de bons conseils et emportons avec nous tous les documents nécessaires pour partir à la découverte de notre belle région.

CDC Tannay Brinon Corbigny Service Déchets :

Notre service vous aidera à comprendre l’importance du recyclage et de la gestion des déchets. Venez découvrir nos conseils pratiques pour adopter de bons gestes au quotidien.

Terre de Liens :

Avec Terre de Liens, reprenez la terre en main et faites pousser des fermes ! Soutenons ensemble l’agriculture durable.

SOS Hépatites BFC :

Venez vous informer sur les hépatites virales et sur la MASH, maladie du foie gras qui n’est autre qu’une hépatite métabolique et qui touche environ 20% de la population, dépistages par TROD, de l’hépatite C sur place.

Rémouleur du Morvan :

Présence d’un affûteur professionnel, pensez à apporter vos outils de jardin, ciseaux et couteaux pour les faire aiguiser.

ANEFA BFC :

L’ANEFA BFC a pour objectifs la promotion des métiers, des formations et des emplois en agriculture, viticulture, forêt et paysage de BFC.

Le Comité des Fêtes qui s’occupera de la buvette, et des Crêpes pour combler vos petites faims.

Le plaisir continue avec La ch’tite frite qui vous ravira avec leurs offres de restauration.

Et pour couronner le tout, préparez-vous à vous amuser avec un Quiz musical et la kermesse du Comité des fêtes qui ravira petits et grands !

Nous avons hâte de vous rencontrer et de partager ensemble ces moments de convivialité. À très bientôt à Ruages pour une après-midi enrichissante et divertissante !

Un grand merci à nos partenaires ! @Malakoff Humanis Au service de votre retraite, ADEME Epargner l’avenir, Kalivi et la mairie .

devants la mairie 1 rue des champs-maulaix Ruages 58190 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

