Ville à Joie à Saint-Ennemond ! Saint-Ennemond

Ville à Joie à Saint-Ennemond !

Salle des fêtes Saint-Ennemond Allier

Début : 2025-09-26 17:30:00

fin : 2025-09-26 21:00:00

2025-09-26

Bonjour à tous les habitants de Saint-Ennemond ! Ville à Joie pose ses valises chez vous vendredi 26 septembre pour une soirée pleine de découvertes et d’échanges. Venez à la rencontre de nos nombreux intervenants et participer à notre quizz musical !

Salle des fêtes Saint-Ennemond 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 53 36 04 marine.f@villeajoie.fr

English :

Hello to all Saint-Ennemond residents! Ville à Joie is coming to you on Friday September 26 for an evening of discovery and exchange. Come and meet our many speakers and take part in our musical quiz!

German :

Hallo an alle Einwohner von Saint-Ennemond! Ville à Joie stellt am Freitag, den 26. September, seine Koffer bei Ihnen auf, um Ihnen einen Abend voller Entdeckungen und Austausch zu bieten. Lernen Sie unsere zahlreichen Mitwirkenden kennen und nehmen Sie an unserem Musikquiz teil!

Italiano :

Ciao a tutti gli abitanti di Saint-Ennemond! Ville à Joie vi aspetta venerdì 26 settembre per una serata di scoperta e di scambio. Venite a conoscere i nostri numerosi relatori e partecipate al nostro quiz musicale!

Espanol :

¡Hola a todos los habitantes de Saint-Ennemond! Ville à Joie les espera el viernes 26 de septiembre para una velada de descubrimiento e intercambio. Vengan a conocer a nuestros numerosos conferenciantes y participen en nuestro concurso de música

