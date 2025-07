Ville à Joie à Treignat Herculat Treignat

Ville à Joie à Treignat Herculat Treignat samedi 2 août 2025.

Ville à Joie à Treignat

Herculat Baignade biologique d’Herculat Treignat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-08-02 17:30:00

fin : 2025-08-02 21:00:00

Date(s) :

2025-08-02

Ville à Joie à Treignat c’est ce samedi 2 août de 17h30 à 21h à la Baignade biologique d’Herculat. Au programme des stands de services publics, artisans et producteurs, une animation musicale et de quoi satisfaire petites faims et grandes soifs !

.

Herculat Baignade biologique d’Herculat Treignat 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 07 00 14 secretariat.mairie@treignat.fr

English :

Ville à Joie in Treignat takes place this Saturday, August 2 from 5:30pm to 9pm at the Herculat organic bath. On the program: stands for public services, craftsmen and producers, musical entertainment and plenty of food to satisfy both hunger and thirst!

German :

Ville à Joie in Treignat findet diesen Samstag, den 2. August, von 17.30 bis 21 Uhr in der Baignade biologique d’Herculat statt. Auf dem Programm stehen Stände von öffentlichen Einrichtungen, Handwerkern und Produzenten, musikalische Unterhaltung und alles, was den kleinen Hunger und den großen Durst stillt!

Italiano :

Ville à Joie a Treignat si svolge questo sabato 2 agosto dalle 17.30 alle 21.00 presso il bagno biologico Herculat. In programma: bancarelle di servizi pubblici, artigiani e produttori, intrattenimento musicale e qualcosa per soddisfare piccole e grandi sete!

Espanol :

Ville à Joie de Treignat se celebra este sábado 2 de agosto, de 17.30 a 21.00 horas, en los baños ecológicos de Herculat. En el programa: puestos de venta de servicios públicos, artesanos y productores, animaciones musicales y ¡algo para saciar la sed de grandes y pequeños!

L’événement Ville à Joie à Treignat Treignat a été mis à jour le 2025-07-17 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ