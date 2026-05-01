Vénérand

Ville à joie à Vénérand

Rendez-vous face à la Maison des Aqueducs Vénérand Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 14:00:00

fin : 2026-05-09 17:30:00

Date(s) :

2026-05-09

L’Art et la Solidarité s’invitent à Vénérand !

Vénérand se transforme en un lieu d’échange, de fête et de découvertes. Que vous veniez pour les services utiles ou pour le plaisir des yeux, il y en aura pour tout le monde !

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Rendez-vous face à la Maison des Aqueducs Vénérand 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

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English :

Art and solidarity come to Vénérand!

Vénérand is transformed into a place of exchange, celebration and discovery. Whether you come for useful services or for the pleasure of your eyes, there will be something for everyone!

L’événement Ville à joie à Vénérand Vénérand a été mis à jour le 2026-05-01 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge