Ville à joie à Vénérand Vénérand
Ville à joie à Vénérand Vénérand samedi 9 mai 2026.
Vénérand
Ville à joie à Vénérand
Rendez-vous face à la Maison des Aqueducs Vénérand Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 14:00:00
fin : 2026-05-09 17:30:00
Date(s) :
2026-05-09
L’Art et la Solidarité s’invitent à Vénérand !
Vénérand se transforme en un lieu d’échange, de fête et de découvertes. Que vous veniez pour les services utiles ou pour le plaisir des yeux, il y en aura pour tout le monde !
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Rendez-vous face à la Maison des Aqueducs Vénérand 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
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English :
Art and solidarity come to Vénérand!
Vénérand is transformed into a place of exchange, celebration and discovery. Whether you come for useful services or for the pleasure of your eyes, there will be something for everyone!
L’événement Ville à joie à Vénérand Vénérand a été mis à jour le 2026-05-01 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge