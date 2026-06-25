Ville à Joie à Villars-Fontaine Villars-Fontaine

Villars-Fontaine

Ville à Joie à Villars-Fontaine

Place de la Mairie Villars-Fontaine Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 17:30:00

fin : 2026-07-01 21:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Ville à Joie vient à Villars-Fontaine !

??? Mercredi 1er juillet 2026

?? De 17h30 à 21h

?? Place de la mairie

Venez rencontrer les intervenants présents lors de cette soirée conviviale

????? A la manière de Mamie propose des ateliers créatifs avec des techniques d’antan auprès des enfants, des ateliers d’arts adaptés pour accompagner les enfants en situation de handicap, et elle propose aussi des temps récréatifs et créatifs aux personnes âgées et isolées.

?? AXA dans le but de partager des moments de joie, de sérénité et de donner du répit aux aidants.

?? Soliha Doubs, Côte d’Or & Territoire de Belfort 21 l’association SOLIHA vous accompagne dans votre projet d’amélioration de l’habitat, qu’il s’agisse du maintien à domicile des personnes âgées ou à mobilité réduite, de travaux d’économie d’énergie, ou d’un projet locatif.

? APF France handicap 21 accompagnement et engagement pour les personnes en situation de handicap.

?? Dépistage des cancers Centre de coordination Bourgogne FrancheComté Antenne 21 le CRCDC-BFC assure la mise en place, l’organisation locale et la gestion des trois programmes nationaux de dépistage organisé des cancers sur les 8 départements de la grande région Bourgogne-Franche-Comté, à savoir le cancer du sein, le cancer colorectal, le cancer du col de l’utérus.

??? Conseil départemental de Côte d’Or Service Jeunesse et Vie Associative stand du Conseil départemental qui s’engage au service de la jeunesse et de la vie associative.

?? A l’affuteur de l’âme Arnaud Aiuvalasit apportez vos couteaux, ciseaux, outils de jardin et outils du quotidien et donnez-leur une seconde vie grâce à un affûtage professionnel réalisé sur place !

?? VYV 3 Bourgogne 21 Plateforme d’accompagnement et de répit vous prenez soin d’eux, mais vous, qui prend soin de vous ?

?L’Office du Tourisme de Gevrey-Chambertin présente les animations et les évenements de ce bel été !

Il y aura aussi une buvette et une restauration qui seront proposées sur place par Saveurs du Monde.

Et une animation musicale, un bingo et des lots vous attendent également.

À bientôt à Villars-Fontaine !

Un grand merci à nos partenaires ! Communauté de communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges, Conseil départemental de Côte d’Or, Malakoff Humanis Au service de votre Retraite, BFC Fibre, A toutes allures AG2R LA MONDIALE, la mairie de Villars-Fontaine .

Place de la Mairie Villars-Fontaine 21700 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

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English : Ville à Joie à Villars-Fontaine

L’événement Ville à Joie à Villars-Fontaine Villars-Fontaine a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Gevrey-Nuits| 2*