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Ville à Joie Salle polyvalente Avrilly

Ville à Joie Salle polyvalente Avrilly mercredi 20 mai 2026.

Lieu : Salle polyvalente

Adresse : Le Bourg

Ville : 03130 Avrilly

Département : Allier

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif :

Avrilly

Ville à Joie

Salle polyvalente Le Bourg Avrilly Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 17:30:00
fin : 2026-05-20 21:00:00

Date(s) :
2026-05-20

Ville à Joie d’Avrilly, pendant le café associatif
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Salle polyvalente Le Bourg Avrilly 03130 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 03 29 82 

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English :

Ville à Joie d’Avrilly, during the café associatif

L’événement Ville à Joie Avrilly a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire