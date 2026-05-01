Ville à Joie Salle polyvalente Avrilly
Ville à Joie Salle polyvalente Avrilly mercredi 20 mai 2026.
Avrilly
Ville à Joie
Salle polyvalente Le Bourg Avrilly Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 17:30:00
fin : 2026-05-20 21:00:00
Date(s) :
2026-05-20
Ville à Joie d’Avrilly, pendant le café associatif
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Salle polyvalente Le Bourg Avrilly 03130 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 03 29 82
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English :
Ville à Joie d’Avrilly, during the café associatif
L’événement Ville à Joie Avrilly a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire