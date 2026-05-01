Ville à Joie Salle polyvalente Avrilly

Avrilly

Ville à Joie

Salle polyvalente Le Bourg Avrilly Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 17:30:00

fin : 2026-05-20 21:00:00

Date(s) :

2026-05-20

Ville à Joie d’Avrilly, pendant le café associatif

.

Salle polyvalente Le Bourg Avrilly 03130 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 03 29 82

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Ville à Joie d’Avrilly, during the café associatif

L’événement Ville à Joie Avrilly a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire