Ville à Joie Salle des fêtes Bressolles
Ville à Joie Salle des fêtes Bressolles vendredi 5 décembre 2025.
Ville à Joie
Salle des fêtes 1 rue de la Montée Bressolles Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 17:30:00
fin : 2025-12-05 21:00:00
Date(s) :
2025-12-05
Bonjour à tous les habitants de Bressolles ! Ville à Joie fait escale dans votre charmant village pour une soirée conviviale et pleine de découvertes. Notez bien dans vos agendas !
.
Salle des fêtes 1 rue de la Montée Bressolles 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 53 36 04 marine.f@villeajoie.fr
English :
Hello to all the inhabitants of Bressolles! Ville à Joie is stopping off in your charming village for a convivial evening full of discoveries. Mark your calendars!
German :
Hallo an alle Einwohner von Bressolles! Ville à Joie macht in Ihrem charmanten Dorf Halt für einen geselligen Abend voller Entdeckungen. Merken Sie sich den Termin in Ihrem Kalender vor!
Italiano :
Ciao a tutti a Bressolles! Ville à Joie fa tappa nel vostro incantevole villaggio per una serata all’insegna del divertimento e della scoperta. Prendete nota nelle vostre agende!
Espanol :
¡Hola a todos en Bressolles! Ville à Joie se detiene en su encantador pueblo para una tarde de diversión y descubrimiento. ¡Anótenlo en sus agendas!
L’événement Ville à Joie Bressolles a été mis à jour le 2025-11-18 par Office du tourisme de Moulins & sa région