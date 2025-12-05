Ville à Joie Salle des fêtes Bressolles

Ville à Joie

Salle des fêtes 1 rue de la Montée Bressolles Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 17:30:00

fin : 2025-12-05 21:00:00

Date(s) :

2025-12-05

Bonjour à tous les habitants de Bressolles ! Ville à Joie fait escale dans votre charmant village pour une soirée conviviale et pleine de découvertes. Notez bien dans vos agendas !

Salle des fêtes 1 rue de la Montée Bressolles 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 53 36 04 marine.f@villeajoie.fr

English :

Hello to all the inhabitants of Bressolles! Ville à Joie is stopping off in your charming village for a convivial evening full of discoveries. Mark your calendars!

German :

Hallo an alle Einwohner von Bressolles! Ville à Joie macht in Ihrem charmanten Dorf Halt für einen geselligen Abend voller Entdeckungen. Merken Sie sich den Termin in Ihrem Kalender vor!

Italiano :

Ciao a tutti a Bressolles! Ville à Joie fa tappa nel vostro incantevole villaggio per una serata all’insegna del divertimento e della scoperta. Prendete nota nelle vostre agende!

Espanol :

¡Hola a todos en Bressolles! Ville à Joie se detiene en su encantador pueblo para una tarde de diversión y descubrimiento. ¡Anótenlo en sus agendas!

L’événement Ville à Joie Bressolles a été mis à jour le 2025-11-18 par Office du tourisme de Moulins & sa région