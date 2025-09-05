Ville à Joie Château-sur-Allier
Place de la Bourbonnaise Château-sur-Allier Allier
Début : 2025-09-05 17:30:00
fin : 2025-09-05 21:00:00
2025-09-05
L’équipe de Ville à Joie a le plaisir de vous annoncer qu’elle posera ses valises à Château-sur-Allier.
Nous vous attendons nombreuses et nombreux !
Place de la Bourbonnaise Château-sur-Allier 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 68 90 66 58 coline.pc@villeajoie.fr
English :
The Ville à Joie team is delighted to announce that it will be setting up shop in Château-sur-Allier.
We look forward to seeing you there!
German :
Das Team von Ville à Joie freut sich, Ihnen mitteilen zu können, dass es seine Zelte in Château-sur-Allier aufschlagen wird.
Wir freuen uns darauf, Sie zahlreich begrüßen zu dürfen!
Italiano :
Il team di Ville à Joie è lieto di annunciare l’apertura di un negozio a Château-sur-Allier.
Ci auguriamo di vedere molti di voi lì!
Espanol :
El equipo de Ville à Joie se complace en anunciar que se instalará en Château-sur-Allier.
Esperamos veros a muchos de vosotros por allí
