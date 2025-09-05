Ville à Joie Château-sur-Allier

Ville à Joie Château-sur-Allier vendredi 5 septembre 2025.

Ville à Joie

Place de la Bourbonnaise Château-sur-Allier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-05 17:30:00

fin : 2025-09-05 21:00:00

Date(s) :

2025-09-05

L’équipe de Ville à Joie a le plaisir de vous annoncer qu’elle posera ses valises à Château-sur-Allier.

Nous vous attendons nombreuses et nombreux !

.

Place de la Bourbonnaise Château-sur-Allier 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 68 90 66 58 coline.pc@villeajoie.fr

English :

The Ville à Joie team is delighted to announce that it will be setting up shop in Château-sur-Allier.

We look forward to seeing you there!

German :

Das Team von Ville à Joie freut sich, Ihnen mitteilen zu können, dass es seine Zelte in Château-sur-Allier aufschlagen wird.

Wir freuen uns darauf, Sie zahlreich begrüßen zu dürfen!

Italiano :

Il team di Ville à Joie è lieto di annunciare l’apertura di un negozio a Château-sur-Allier.

Ci auguriamo di vedere molti di voi lì!

Espanol :

El equipo de Ville à Joie se complace en anunciar que se instalará en Château-sur-Allier.

Esperamos veros a muchos de vosotros por allí

