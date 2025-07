Ville à Joie Chaumont-le-Bois Chaumont-le-Bois

Ville à Joie Chaumont-le-Bois

Chaumont-le-Bois Côte-d’Or

Début : 2025-08-01 17:30:00

fin : 2025-08-01 21:00:00

2025-08-01

Ville à Joie ramène services et animations dans les communes rurales du Châtillonais ! Nous sommes à Chaumont-le-Bois ce soir !

De 17h30 à 19h30 nous aurons des services de santé, de sports, administratifs, des acteurs locaux et des producteurs du coin.

Nous finirons la soirée par un quizz musical endiablé, avec une restauration et une buvette sur place ! .

Chaumont-le-Bois 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté esther@villeajoie.fr

