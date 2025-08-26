Ville à joie Chemilly

Place de Chemilly Chemilly Allier

Début : Mardi 2025-08-26 18:00:00

fin : 2025-08-26 21:30:00

2025-08-26

Plongez dans une ambiance conviviale et festive avec Ville à Joie, un rendez-vous pensé pour rencontrer des acteurs et services utiles au quotidien, tout en profitant d’animations pour toute la famille.

Place de Chemilly Chemilly 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 81 71 mairie03@chemilly.fr

English :

Immerse yourself in the friendly, festive atmosphere of Ville à Joie, a meeting place where you can meet people and services that help you in your daily life, while enjoying activities for the whole family.

German :

Tauchen Sie ein in eine gesellige und festliche Atmosphäre mit Ville à Joie, einem Treffpunkt, an dem Sie Akteure und Dienstleistungen kennenlernen können, die Ihnen im Alltag helfen, und gleichzeitig von Animationen für die ganze Familie profitieren.

Italiano :

Immergetevi in un’atmosfera amichevole e festosa con Ville à Joie, un incontro pensato per permettervi di conoscere le persone e i servizi che vi aiutano nella vostra vita quotidiana, divertendovi con attività per tutta la famiglia.

Espanol :

Sumérjase en un ambiente acogedor y festivo con Ville à Joie, un encuentro pensado para que conozca a las personas y los servicios que le ayudan en su vida diaria, mientras disfruta de actividades para toda la familia.

L’événement Ville à joie Chemilly a été mis à jour le 2025-08-11 par Office du tourisme de Moulins & sa région