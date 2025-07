Ville à joie Terrain de sport Coudray

Ville à joie Terrain de sport Coudray mercredi 23 juillet 2025.

Ville à joie

Terrain de sport 24 Rue de la Mairie Coudray Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-23 17:30:00

fin : 2025-07-23 21:00:00

Date(s) :

2025-07-23

Ville à Joie a le plaisir de poser ses valises dans l’est de l’Eure et débutera son voyage à Coudray.

Retrouvez nos intervenants, présents pour vous rencontrer

– Mission Locale Vernon Seine Vexin tu as entre 16 et 25 ans ? Viens ici, prends ton destin en main.

– Communauté de Communes du Vexin Normand Venez à la rencontre des services de votre Communauté de communes.

– Maison France Services Etrépagny santé, famille, retraite, droit, logement, impôt, recherche d’emploi, accompagnement au numérique… un agent France Services sera à votre disposition pour vous accompagner gratuitement sur toutes vos démarches administratives du quotidien.

– Conseiller numérique France Services un conseiller numérique est à votre disposition pour vous aider et vous former au numérique afin de simplifier la prise en main de l’outil numérique pour toutes vos démarches.

– Victimes et citoyens contre l’insécurité routière l’association Victimes et citoyens intervient pour sensibiliser des dangers de la route pour tous véhicules roulants.

– Cap au Vert Saint Marcel cette association qui agit activement pour la défense de la biodiversité, du climat et de la santé, proposera une animation sur la fresque du climat.

– Asept Normandie retrouvez cette structure qui vise à préserver son capital santé et prévenir la perte d’autonomie des seniors retraités de 55 ans et plus.

– Trait d’Union Gisors Etrépagny l’association Trait d’Union, en partenariat avec France Services, propose un service de mobilité pour les personnes âgées et dépendantes ainsi qu’aux autres personnes n’ayant pas de moyen de locomotion.

– Le CSAPA du Centre Hospitalier de Gisors Pôle Sanitaire du Vexin accompagne toute personne se posant des questions ou ayant des difficultés avec un produit, un médicament (licite ou illicite) ou avec un comportement (achats compulsifs, jeux de hasard et d’argent).

– Le Sygom assure des animations sur le thème des déchets, de leur valorisation, de leur réduction et du compostage pour tous les âges.

– Vexin Rando offrez la randonnée à votre santé.

– Andelle Affûtage artisan affuteur itinérant, Julien aiguise les couteaux, ciseaux, sécateurs, chaînes de tronçonneuse, scies circulaires et plus encore.

– KINNA VEXIN vous cherchez à améliorer votre bien-être à la maison ? Venez découvrir notre boutique ambulante dans le Vexin.

– SPAE Evreux adoptez, n’achetez pas.

– Jardin d’équilibre est une exploitation maraîchère biologique sur petite surface basée sur les principes du maraîchage sur sol vivant et de la permaculture.

Pour votre plaisir gustatif, ne manquez pas la Caravane Le Bar’bu qui sera là pour vous rafraîchir et vous restaurer.

A 19h30, l’équipe de Ville à Joie vous propose un quiz musical qui promet d’être endiablé. Venez affronter vos voisins et voisines et montrer vos meilleurs pas de danse.

Terrain de sport 24 Rue de la Mairie Coudray 27150 Eure Normandie +33 2 32 27 89 50 contact@ccvexin-normand.fr

English : Ville à joie

Ville à Joie is delighted to be setting foot in the east of the Eure department, beginning its journey in Coudray.

Our speakers will be on hand to meet you:

– Mission Locale Vernon Seine Vexin: are you aged between 16 and 25? Come here and take control of your destiny.

– Communauté de Communes du Vexin Normand: Come and meet the services offered by your Communauté de communes.

– Maison France Services Etrépagny: health, family, retirement, law, housing, tax, job search, digital support? a France Services agent will be on hand to help you with all your day-to-day administrative formalities, free of charge.

– France Services digital advisor: a digital advisor is on hand to help and train you in the use of digital tools for all your administrative tasks.

– Victimes et citoyens contre l’insécurité routière: the Victimes et citoyens association works to raise awareness of the dangers of the road for all vehicles.

– Cap au Vert Saint Marcel: this association, which works actively to protect biodiversity, the climate and health, will be offering a presentation on the climate fresco.

– Asept Normandie: this organization aims to preserve the health and prevent the loss of autonomy of retired seniors aged 55 and over.

– Trait d’Union Gisors Etrépagny: the Trait d’Union association, in partnership with France Services, offers a mobility service for elderly and dependent people, as well as others with no means of locomotion.

– The CSAPA of the Centre Hospitalier de Gisors Pôle Sanitaire du Vexin (Gisors Hospital Centre Vexin Health Unit): provides support for anyone with questions or difficulties concerning a product, medication (legal or illegal) or behavior (compulsive buying, gambling).

– Sygom organizes events on the theme of waste, waste recovery, waste reduction and composting for all ages.

– Vexin Rando: enjoy a healthy hike.

– Andelle Affûtage: Julien sharpens knives, scissors, pruning shears, chainsaw chains, circular saws and much more.

– KINNA VEXIN: looking to improve your well-being at home? Come and discover our mobile boutique in the Vexin region.

– SPAE Evreux: adopt, don’t buy.

– Jardin d’équilibre is a small-scale organic market gardening operation based on the principles of living soil market gardening and permaculture.

For your tasting pleasure, don’t miss the Caravane Le Bar’bu for refreshments and snacks.

At 7:30 p.m., the Ville à Joie team invites you to a musical quiz that promises to be wild. Come and challenge your neighbors and show off your best dance moves.

German :

Ville à Joie freut sich, seine Koffer im Osten des Departements Eure abzustellen und wird seine Reise in Coudray beginnen.

Hier finden Sie unsere Referenten, die anwesend sind, um Sie zu treffen:

– Mission Locale Vernon Seine Vexin: Du bist zwischen 16 und 25 Jahre alt? Komm her, nimm dein Schicksal in die Hand!

– Communauté de Communes du Vexin Normand: Lernen Sie die Dienstleistungen Ihrer Communauté de Communes kennen.

– Maison France Services Etrépagny: Gesundheit, Familie, Rente, Recht, Wohnung, Steuern, Arbeitssuche, digitale Unterstützung? ein Mitarbeiter von France Services steht Ihnen zur Verfügung, um Sie kostenlos bei all Ihren täglichen Verwaltungsvorgängen zu unterstützen.

– Digitaler Berater France Services: Ein digitaler Berater steht Ihnen zur Verfügung, um Ihnen zu helfen und Sie im Umgang mit digitalen Medien zu schulen, um Ihnen den Umgang mit digitalen Hilfsmitteln für alle Ihre Behördengänge zu erleichtern.

– Victimes et citoyens contre l’insécurité routière: Die Vereinigung Victimes et citoyens interveniert, um auf die Gefahren des Straßenverkehrs für alle rollenden Fahrzeuge aufmerksam zu machen.

– Cap au Vert Saint Marcel: Dieser Verein, der sich aktiv für den Schutz der biologischen Vielfalt, des Klimas und der Gesundheit einsetzt, bietet eine Animation zum Klimafresko an.

– Asept Normandie: Finden Sie diese Einrichtung, die darauf abzielt, das Gesundheitskapital zu erhalten und dem Verlust der Selbstständigkeit von pensionierten Senioren ab 55 Jahren vorzubeugen.

– Trait d’Union Gisors Etrépagny: Der Verein Trait d’Union bietet in Zusammenarbeit mit France Services einen Mobilitätsservice für ältere und pflegebedürftige Menschen sowie für andere Personen, die nicht über ein eigenes Fortbewegungsmittel verfügen.

– Das CSAPA des Centre Hospitalier de Gisors Pôle Sanitaire du Vexin: begleitet alle Personen, die Fragen oder Schwierigkeiten mit einem Produkt, einem Medikament (legal oder illegal) oder einem Verhalten (Kaufsucht, Glücksspiel) haben.

– Sygom bietet Animationen zu den Themen Abfall, Verwertung, Reduzierung und Kompostierung für alle Altersgruppen an.

– Vexin Rando: Gönnen Sie Ihrer Gesundheit das Wandern.

– Andelle Affûtage: Julien schärft Messer, Scheren, Gartenscheren, Kettensägen, Kreissägen und vieles mehr.

– KINNA VEXIN: Suchen Sie nach Möglichkeiten, Ihr Wohlbefinden zu Hause zu verbessern? Besuchen Sie unseren mobilen Laden in der Region Vexin.

– SPAE Evreux: Adoptieren Sie, kaufen Sie nicht.

– Jardin d’équilibre ist ein biologischer Gemüseanbaubetrieb auf kleiner Fläche, der auf den Prinzipien des Gemüseanbaus auf lebendem Boden und der Permakultur beruht.

Für Ihr Geschmacksvergnügen sollten Sie sich die Karawane Le Bar’bu nicht entgehen lassen, die für Erfrischungen und Speisen sorgt.

Um 19.30 Uhr bietet Ihnen das Team von Ville à Joie ein Musikquiz an, das ein wildes Spektakel verspricht. Treten Sie gegen Ihre Nachbarn und Nachbarinnen an und zeigen Sie Ihre besten Tanzschritte.

Italiano :

Ville à Joie è lieta di recarsi nell’est del dipartimento dell’Eure, iniziando il suo viaggio a Coudray.

I nostri relatori saranno lì per incontrarvi:

– Mission Locale Vernon Seine Vexin: hai tra i 16 e i 25 anni? Vieni qui e prendi in mano il tuo destino.

– Communauté de Communes du Vexin Normand: vieni a conoscere i servizi della tua Communauté de communes.

– Maison France Services Etrépagny: salute, famiglia, pensione, diritto, alloggio, tasse, ricerca di lavoro, assistenza digitale? Un agente France Services sarà a disposizione per aiutarvi a sbrigare gratuitamente tutte le pratiche amministrative quotidiane.

– Consulente digitale dei Servizi francesi: un consulente digitale è a disposizione per aiutarvi e formarvi alla tecnologia digitale, per facilitarvi l’utilizzo degli strumenti digitali per tutte le vostre formalità.

– Victimes et citoyens contre l’insécurité routière (Vittime e cittadini contro la sicurezza stradale): l’associazione Victimes et citoyens lavora per sensibilizzare tutti i veicoli in circolazione sui pericoli della strada.

– Cap au Vert Saint Marcel: questa associazione, che lavora attivamente per proteggere la biodiversità, il clima e la salute, offrirà una presentazione sull’affresco climatico.

– Asept Normandie: per saperne di più su questa organizzazione che mira a preservare la salute e a prevenire la perdita di autonomia degli anziani in pensione a partire dai 55 anni.

– Trait d’Union Gisors Etrépagny: l’associazione Trait d’Union, in collaborazione con France Services, offre un servizio di mobilità per gli anziani e le persone non autosufficienti, nonché per coloro che non dispongono di mezzi di trasporto.

– Il CSAPA del Centre Hospitalier de Gisors Pôle Sanitaire du Vexin: fornisce supporto a chiunque abbia domande o difficoltà con un prodotto, un farmaco (legale o illegale) o un comportamento (shopping compulsivo, gioco d’azzardo).

– Sygom organizza eventi sul tema dei rifiuti, del recupero dei rifiuti, della riduzione dei rifiuti e del compostaggio per tutte le età.

– Vexin Rando: godetevi un’escursione salutare.

– Andelle Affûtage: Julien affila coltelli, forbici, cesoie, catene di motoseghe, seghe circolari e molto altro.

– KINNA VEXIN: volete migliorare il vostro benessere a casa? Venite a scoprire la nostra boutique mobile nel Vexin.

– SPAE Evreux: adottare, non comprare.

– Jardin d’équilibre è un orto biologico su piccola scala basato sui principi dell’orticoltura su suolo vivo e della permacultura.

Per il piacere della degustazione, non perdete la Caravane Le Bar’bu per rinfreschi e spuntini.

Alle 19.30, il team di Ville à Joie organizzerà un quiz musicale che promette di essere una corsa sfrenata. Venite a sfidare i vostri vicini e a mostrare i vostri migliori passi di danza.

Espanol :

Ville à Joie se complace en viajar al este del departamento de Eure, iniciando su andadura en Coudray.

Nuestros conferenciantes estarán allí para recibirte:

– Mission Locale Vernon Seine Vexin: ¿tienes entre 16 y 25 años? Ven aquí y toma las riendas de tu destino.

– Communauté de Communes du Vexin Normand: ven a conocer los servicios de tu Communauté de communes.

– Maison France Services Etrépagny: salud, familia, jubilación, derecho, vivienda, fiscalidad, búsqueda de empleo, soporte digital… un agente de France Services estará a su disposición para ayudarle gratuitamente en todos sus trámites administrativos cotidianos.

– Asesor digital France Services: un asesor digital está a su disposición para ayudarle y formarle en las tecnologías digitales, con el fin de facilitarle el manejo de las herramientas digitales para todas sus gestiones.

– Victimes et citoyens contre l’insécurité routière (Víctimas y ciudadanos contra la inseguridad vial): la asociación Victimes et citoyens trabaja para sensibilizar a todos los vehículos en circulación sobre los peligros de la carretera.

– Cap au Vert Saint Marcel: esta asociación, que trabaja activamente para proteger la biodiversidad, el clima y la salud, ofrecerá una presentación sobre el fresco climático.

– Asept Normandie: infórmese sobre esta organización, cuyo objetivo es preservar la salud y evitar la pérdida de autonomía de los jubilados mayores de 55 años.

– Trait d’Union Gisors Etrépagny: la asociación Trait d’Union, en colaboración con France Services, ofrece un servicio de movilidad para personas mayores y dependientes, así como para otras personas que no disponen de medios de transporte.

– El CSAPA del Centre Hospitalier de Gisors Pôle Sanitaire du Vexin: ofrece apoyo a cualquier persona que tenga dudas o dificultades con un producto, un medicamento (legal o ilegal) o un comportamiento (compras compulsivas, ludopatía).

– Sygom: organiza actos sobre el tema de los residuos, la recuperación de residuos, la reducción de residuos y el compostaje para todas las edades.

– Vexin Rando: disfrute de una caminata saludable.

– Andelle Affûtage: Julien afila cuchillos, tijeras, tijeras de podar, cadenas de motosierra, sierras circulares y mucho más.

– KINNA VEXIN: ¿desea mejorar su bienestar en casa? Venga a descubrir nuestra boutique móvil en el Vexin.

– SPAE Evreux: adopta, no compres.

– Jardin d’équilibre es un huerto ecológico a pequeña escala basado en los principios de la horticultura de tierra viva y la permacultura.

Para su degustación, no se pierda la Caravane Le Bar’bu para refrescarse y picar algo.

A las 19.30 h, el equipo de Ville à Joie organizará un concurso musical que promete ser alocado. Desafíe a sus vecinos y muestre sus mejores pasos de baile.

L’événement Ville à joie Coudray a été mis à jour le 2025-07-17 par Vexin Normand Tourisme