Ville à joie Dangu

Ville à joie Dangu samedi 26 juillet 2025.

Ville à joie

Place du village Dangu Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-26 17:30:00

fin : 2025-07-26 21:00:00

Date(s) :

2025-07-26

Pour la troisième date de la tournée dans l’est de l’Eure, Ville à Joie sera dans la commune de Dangu.

Rencontrez différents services publics et intervenants locaux présents de 17h30 à 19h30

– Maison France Services Etrépagny santé, famille, retraite, droit, logement, impôt, recherche d’emploi, accompagnement au numérique, etc., un agent France Services sera présent pour répondre à toutes vos questions et pour vous proposer un accompagnement gratuit pour toutes vos démarches administratives du quotidien.

– Stand des services de la Communauté de Communes du Vexin Normand venez à la rencontre de différents services de votre Communauté de Communes.

– Elles Admin besoin d’aide dans votre paperasse quotidienne ? Elles Admin est là pour vous aider.

– Association des donneurs de sang de Gisors découvrez l’importance du don de sang et comment vous pouvez contribuer.

– Déesse des Saisons Sophrologie venez découvrir la sérénité par la sophrologie.

– Âge d’Or Club des anciens de Dangu Rencontrez l’amicale qui réunit les ainés du village, les plus de 65 ans, mais également les jeunes retraités et les jeunes travailleurs, pour se retrouver et partager des moments ensemble.

À 19h30, rendez-vous aux plus grands et aux plus petits pour un quiz musical. Il y en aura pour tous les goûts.

Pour régaler vos papilles, La Petite Auberge, restaurant de Dangu, prendra soin de la buvette et de la restauration avec des produits de choix et locaux.

Place du village Dangu 27720 Eure Normandie +33 2 32 27 89 50 contact@ccvexin-normand.fr

English : Ville à joie

For the third date of its tour of eastern Eure, Ville à Joie will be in the commune of Dangu.

From 5:30 to 7:30 pm, you can meet a range of public services and local players:

– Maison France Services Etrépagny: health, family, retirement, law, housing, tax, job search, digital support, etc., a France Services agent will be on hand to answer all your questions and offer free assistance with all your day-to-day administrative formalities.

– Communauté de Communes du Vexin Normand services stand: come and meet the various services offered by your Communauté de Communes.

– Elles Admin: need help with your day-to-day paperwork? Elles Admin is here to help.

– Association des donneurs de sang de Gisors: discover the importance of blood donation and how you can contribute.

– Déesse des Saisons Sophrology: discover serenity through sophrology.

– Âge d’Or Club des Anciens de Dangu: Meet the association that brings together the village’s senior citizens, over 65s, as well as young retirees and young workers, to meet up and share moments together.

At 7:30 p.m., older and younger members of the family can join in a musical quiz. Something for everyone.

To treat your taste buds, La Petite Auberge, a restaurant in Dangu, will be taking care of the refreshments and catering with choice local products.

German :

Für den dritten Termin der Tournee durch den Osten des Departements Eure wird Ville à Joie in der Gemeinde Dangu zu Gast sein.

Treffen Sie verschiedene öffentliche Dienste und lokale Akteure, die von 17:30 bis 19:30 Uhr anwesend sind:

– Maison France Services Etrépagny: Gesundheit, Familie, Rente, Recht, Wohnung, Steuern, Arbeitssuche, digitale Begleitung usw., ein Mitarbeiter von France Services wird anwesend sein, um alle Ihre Fragen zu beantworten und Ihnen eine kostenlose Begleitung bei all Ihren alltäglichen Verwaltungsvorgängen anzubieten.

– Stand der Dienste der Communauté de Communes du Vexin Normand: Lernen Sie die verschiedenen Dienste Ihrer Communauté de Communes kennen.

– Elles Admin: Brauchen Sie Hilfe bei Ihrem täglichen Papierkram? Elles Admin ist hier, um Ihnen zu helfen.

– Association des donneurs de sang de Gisors (Blutspenderverband von Gisors): Erfahren Sie, wie wichtig das Blutspenden ist und wie Sie dazu beitragen können.

– Déesse des Saisons Sophrologie: Entdecken Sie die Gelassenheit durch Sophrologie.

– Âge d’Or Club des anciens de Dangu: Lernen Sie den Freundeskreis kennen, der die Senioren des Dorfes, die über 65-Jährigen, aber auch junge Rentner und junge Arbeitnehmer zusammenbringt, um sich zu treffen und gemeinsame Momente zu erleben.

Um 19:30 Uhr treffen sich die Größten und die Kleinsten zu einem Musikquiz. Es wird für jeden Geschmack etwas dabei sein.

Um Ihren Gaumen zu verwöhnen, wird sich La Petite Auberge, ein Restaurant in Dangu, um den Ausschank und die Verpflegung mit erlesenen und lokalen Produkten kümmern.

Italiano :

Per il terzo appuntamento del suo tour nell’Eure orientale, Ville à Joie sarà a Dangu.

Dalle 17.30 alle 19.30, potrete incontrare una serie di servizi pubblici e di attori locali:

– Maison France Services Etrépagny: salute, famiglia, pensione, diritto, alloggio, tasse, ricerca di lavoro, assistenza digitale, ecc., un agente di France Services sarà a disposizione per rispondere a tutte le vostre domande e offrire assistenza gratuita per tutte le pratiche amministrative quotidiane.

– Stand dei servizi della Comunità dei Comuni del Vexin Normand: venite a conoscere i vari servizi offerti dalla vostra Comunità dei Comuni.

– Elles Admin: avete bisogno di aiuto per le vostre pratiche quotidiane? Elles Admin è qui per aiutarvi.

– Associazione dei donatori di sangue di Gisors: scoprite l’importanza della donazione di sangue e come potete contribuire.

– Déesse des Saisons Sofrologia: venite a scoprire la serenità attraverso la sofrologia.

– Âge d’Or Club des anciens de Dangu (Età d’oro Club degli anziani di Dangu): conoscete l’associazione che riunisce gli anziani del villaggio, gli over 65, ma anche i giovani pensionati e i giovani lavoratori, per incontrarsi e condividere momenti insieme.

Alle 19.30, anziani e giovani possono partecipare a un quiz musicale. Ce n’è per tutti i gusti.

Per stuzzicare il palato, il ristorante La Petite Auberge di Dangu si occuperà del rinfresco e della ristorazione con prodotti locali di prima scelta.

Espanol :

Para la tercera cita de su gira por el este de Eure, Ville à Joie estará en Dangu.

De 17.30 a 19.30 horas, podrá reunirse con diversos servicios públicos y agentes locales:

– Maison France Services Etrépagny: salud, familia, jubilación, derecho, vivienda, fiscalidad, búsqueda de empleo, ayuda digital, etc., un agente de France Services estará a su disposición para responder a todas sus preguntas y ofrecerle asistencia gratuita en todos sus trámites administrativos cotidianos.

– Stand de servicios de la Mancomunidad de Municipios de Vexin Normand: venga a conocer los distintos servicios que ofrece su Mancomunidad.

– Elles Admin: ¿necesita ayuda con sus trámites administrativos cotidianos? Elles Admin está aquí para ayudarle.

– Association des donneurs de sang de Gisors: infórmese sobre la importancia de la donación de sangre y cómo puede colaborar.

– Déesse des Saisons Sophrology: ven a descubrir la serenidad a través de la sofrología.

– Âge d’Or Club des anciens de Dangu (Edad de Oro Club de ancianos de Dangu): conozca la asociación, que reúne a los ancianos del pueblo, mayores de 65 años, así como a jóvenes jubilados y jóvenes trabajadores, para encontrarse y compartir momentos juntos.

A las 19h30, los mayores y los más jóvenes podrán participar en un concurso musical. Hay para todos los gustos.

La Petite Auberge, un restaurante de Dangu, se encargará de las bebidas y del catering con productos locales selectos.

