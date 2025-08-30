Ville à Joie Esplantas-Vazeilles
Ville à Joie Esplantas-Vazeilles samedi 30 août 2025.
Ville à Joie
Le Bourg Esplantas-Vazeilles Haute-Loire
Début : 2025-08-30 17:30:00
fin : 2025-08-30 21:00:00
2025-08-30
Des festivités et des services !
Le Bourg Esplantas-Vazeilles 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 45 34 mairie.esplantas@orange.fr
English :
Festivities and services!
German :
Festlichkeiten und Dienstleistungen!
Italiano :
Feste e servizi!
Espanol :
Fiestas y servicios
L’événement Ville à Joie Esplantas-Vazeilles a été mis à jour le 2025-08-20 par Communauté de communes des rives Haut-Allier