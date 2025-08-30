Ville à Joie Esplantas-Vazeilles

Le Bourg Esplantas-Vazeilles Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-30 17:30:00

fin : 2025-08-30 21:00:00

2025-08-30

Des festivités et des services !

Le Bourg Esplantas-Vazeilles 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 45 34 mairie.esplantas@orange.fr

English :

Festivities and services!

German :

Festlichkeiten und Dienstleistungen!

Italiano :

Feste e servizi!

Espanol :

Fiestas y servicios

L’événement Ville à Joie Esplantas-Vazeilles a été mis à jour le 2025-08-20 par Communauté de communes des rives Haut-Allier