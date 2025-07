Ville à joie Gamaches-en-Vexin

Ville à joie Gamaches-en-Vexin vendredi 25 juillet 2025.

Ville à joie

Cour de l’ancienne école Gamaches-en-Vexin Eure

Début : 2025-07-25 17:30:00

fin : 2025-07-25 21:00:00

2025-07-25

Ville à Joie fait escale dans la charmante commune de Gamaches-en-Vexin pour une soirée exceptionnelle faite de rencontres et de découvertes.

Venez rencontrer des intervenants locaux et enrichir votre quotidien grâce à leurs activités et leurs services

– Déesses des Saisons Sophrologie propose un accompagnement global du bien être de la femme au fil des saisons.

– Pousses de là Gamaches des produits bio cultivés, triés, transformés, ensachés aux Thilliers-en-Vexin (légumineuses, pâtes et huiles).

– Le Sygom proposera des animations sur le thème des déchets, leur valorisation, réduction et compostage pour petits et grands.

– L’armoire de Jo une mode durable avec une sélection de vêtements à découvrir dans cette friperie itinérante.

– Van Envol d’Accueil Service dispositif itinérant d’accompagnement et de sensibilisation en ruralité portant une attention particulière aux femmes et à leurs droits.

KINNA VEXIN boutique ambulante d’articles d’aide à la vie découvrez des solutions pratiques et des accessoires pour faciliter vos gestes du quotidien.

Andelle Affûtage artisan affuteur itinérant, Julien aiguise vos couteaux, ciseaux, sécateurs, chaîne de tronçonneuse, scie circulaire et plus encore. Service d’affutage et vente de couteaux.

Les jardins éveillés cette Micro-ferme maraîchère produit une agriculture naturelle et diversifiée, sans pesticide ni produit chimique. Légumes de saison issus d’une agriculture éthique et responsable.

– Conseiller numérique France Services un conseiller numérique est à votre disposition pour vous aider et vous former au numérique afin de simplifier la prise en main de l’outil numérique pour toutes vos démarches.

– Maison France Services Etrépagny aide et accompagnement pour toutes vos démarches administratives.

– Stand Communauté de Communes du Vexin Normand venez échanger avec des services de votre communauté de communes.

– Victimes et Citoyens contre l’insécurité routière intervient pour sensibiliser des dangers de la route pour tous les véhicules roulants.

– Vexin Rando Venez découvrir le programme de randonnée pédestre de l’association.

– Les créations d’Ulysse ateliers créatifs pour renforcer les liens sociaux et soutenir d’autres actions associatives.

– US Vexin Féminine venez rencontrer le club de foot 100% féminin du niveau U7 au niveau senior

– Cap au Vert Saint-Marcel Agit activement pour la défense de la biodiversité, du climat et de la santé et animera une fresque quizz.

Pour vos papilles, rejoignez à la buvette et restauration tenue par les délicieux Les Normandiens Savoyards.

Et pour rythmer cette belle soirée, venez tester vos connaissances musicales avec notre blind-test à 19h30.

Cour de l’ancienne école Gamaches-en-Vexin 27150 Eure Normandie +33 2 32 27 89 50 contact@ccvexin-normand.fr

English : Ville à joie

Ville à Joie stops off in the charming town of Gamaches-en-Vexin for an exceptional evening of encounters and discoveries.

Come and meet local professionals and enrich your daily life with their activities and services:

– Déesses des Saisons Sophrology: offers comprehensive support for women’s well-being throughout the seasons.

– Pousses de là Gamaches: organic produce grown, sorted, processed and bagged in Les Thilliers-en-Vexin (pulses, pasta and oils).

– Sygom will be offering events on the theme of waste, its recovery, reduction and composting, for young and old alike.

– L’armoire de Jo: sustainable fashion with a selection of clothing to be discovered in this itinerant second-hand shop.

– Van Envol d’Accueil Service: an itinerant support and awareness-raising service in rural areas, with a particular focus on women and their rights.

KINNA VEXIN a mobile store selling life aids: discover practical solutions and accessories to make everyday life easier.

Andelle Affûtage: Julien sharpens your knives, scissors, pruning shears, chainsaw chains, circular saws and much more. Knife sharpening and sales.

Les jardins éveillés: this market-garden micro-farm produces natural, diversified produce without pesticides or chemicals. Seasonal vegetables grown ethically and responsibly.

– France Services digital advisor: a digital advisor is on hand to help and train you in the use of digital tools to simplify your life.

– Maison France Services Etrépagny: help and support with all your administrative formalities.

– Communauté de Communes du Vexin Normand stand: come and talk to services from your local community.

– Victimes et Citoyens contre l’insécurité routière (Victims and Citizens against road insecurity): raise awareness of the dangers of the road for all vehicles on the road.

– Vexin Rando: discover the association’s hiking program.

– Les créations d’Ulysse: creative workshops to strengthen social ties and support other associative actions.

– US Vexin Féminine: come and meet the 100% women’s soccer club, from U7 to senior level

– Cap au Vert Saint-Marcel: actively involved in the defense of biodiversity, climate and health, with a fresco quiz.

For your taste buds, join Les Normandiens Savoyards at the refreshment stand.

And to liven up the evening, come and test your musical knowledge with our blind-test at 7.30pm.

German :

Ville à Joie macht in der charmanten Gemeinde Gamaches-en-Vexin Halt für einen außergewöhnlichen Abend voller Begegnungen und Entdeckungen.

Treffen Sie lokale Akteure und bereichern Sie Ihren Alltag mit ihren Aktivitäten und Dienstleistungen:

– Déesses des Saisons Sophrologie: bietet eine ganzheitliche Begleitung des Wohlbefindens der Frau im Laufe der Jahreszeiten.

– Pousses de là Gamaches: Bioprodukte, die in Les Thilliers-en-Vexin angebaut, sortiert, verarbeitet und in Säcke abgefüllt werden (Hülsenfrüchte, Nudeln und Öle).

– Der Sygom wird Animationen zum Thema Abfall, dessen Verwertung, Reduzierung und Kompostierung für Groß und Klein anbieten.

– L’armoire de Jo: Nachhaltige Mode mit einer Auswahl an Kleidungsstücken, die es in diesem mobilen Secondhandladen zu entdecken gibt.

– Van Envol d’Accueil Service: Wandereinrichtung zur Begleitung und Sensibilisierung im ländlichen Raum mit besonderem Augenmerk auf Frauen und ihre Rechte.

KINNA VEXIN ambulanter Laden für Artikel zur Lebenshilfe: Entdecken Sie praktische Lösungen und Accessoires, die Ihnen den Alltag erleichtern.

Andelle Affûtage: Julien schärft Ihre Messer, Scheren, Gartenscheren, Kettensägen, Kreissägen und vieles mehr. Schärfservice und Verkauf von Messern.

Les jardins éveillés: Diese Micro-Ferme maraîchère produziert eine natürliche und vielfältige Landwirtschaft ohne Pestizide oder chemische Produkte. Saisonales Gemüse aus einer ethischen und verantwortungsbewussten Landwirtschaft.

– Digitaler Berater France Services: Ein digitaler Berater steht Ihnen zur Verfügung, um Ihnen zu helfen und Sie im Umgang mit digitalen Medien zu schulen, um Ihnen den Umgang mit dem digitalen Werkzeug für alle Ihre Schritte zu vereinfachen.

– Maison France Services Etrépagny: Hilfe und Begleitung bei allen Ihren Verwaltungsvorgängen.

– Stand der Communauté de Communes du Vexin Normand (Gemeindeverband Vexin Normand): Kommen Sie und tauschen Sie sich mit den Diensten Ihres Gemeindeverbandes aus.

– Victimes et Citoyens contre l’insécurité routière: Intervient pour sensibiliser des dangers de la route pour tous les véhicules roulants.

– Vexin Rando: Entdecken Sie das Wanderprogramm des Vereins.

– Les créations d’Ulysse: Kreative Workshops zur Stärkung der sozialen Bindungen und zur Unterstützung anderer Vereinsaktionen.

– US Vexin Féminine: Lernen Sie den Fußballverein kennen, der zu 100 % aus Frauen besteht, von der U7 bis zur Seniorenklasse

– Cap au Vert Saint-Marcel: Handelt aktiv für die Verteidigung der Biodiversität, des Klimas und der Gesundheit und wird ein Fresko-Quiz veranstalten.

Für Ihren Gaumen gibt es einen Imbiss, der von den köstlichen Les Normandiens Savoyards betrieben wird.

Und um den Rhythmus dieses schönen Abends zu bestimmen, testen Sie Ihre musikalischen Kenntnisse bei unserem Blindtest um 19:30 Uhr.

Italiano :

Ville à Joie fa tappa nell’affascinante cittadina di Gamaches-en-Vexin per una serata eccezionale di incontri e scoperte.

Venite a conoscere alcune delle persone locali coinvolte in queste attività e arricchite la vostra vita quotidiana con le loro attività e i loro servizi:

– Déesses des Saisons Sophrology: offre un supporto completo per il benessere delle donne durante tutte le stagioni.

– Pousses de là Gamaches: prodotti biologici coltivati, selezionati, trasformati e insaccati a Les Thilliers-en-Vexin (legumi, pasta e oli).

– Sygom proporrà eventi sul tema dei rifiuti, del riciclo, della riduzione e del compostaggio per grandi e piccini.

– L’armoire de Jo: moda sostenibile con una selezione di abiti da scoprire in questo negozio itinerante di seconda mano.

– Van Envol d’Accueil Service: un programma itinerante di assistenza e sensibilizzazione nelle zone rurali, incentrato sulle donne e sui loro diritti.

KINNA VEXIN negozio mobile di ausili per la vita: scoprite soluzioni pratiche e accessori per semplificare la vita quotidiana.

Andelle Affûtage: Julien affila coltelli, forbici, cesoie, catene per motoseghe, seghe circolari e molto altro. Affilatura e vendita di coltelli.

Les jardins éveillés: questa microfattoria-orto produce prodotti naturali e diversificati senza pesticidi né sostanze chimiche. Verdure di stagione coltivate in modo etico e responsabile.

– Consulente digitale France Services: un consulente digitale è a disposizione per aiutarvi e formarvi sulle tecnologie digitali, per facilitarvi l’utilizzo degli strumenti digitali per tutte le vostre procedure.

– Maison France Services Etrépagny: assistenza e supporto per tutte le formalità amministrative.

– Stand della Communauté de Communes du Vexin Normand: venite a conoscere i servizi offerti dal vostro comune.

– Victimes et Citoyens contre l’insécurité routière (Vittime e cittadini contro la sicurezza stradale): sensibilizzare tutti i veicoli in circolazione sui pericoli della strada.

– Vexin Rando: venite a scoprire il programma di camminate dell’associazione.

– Les créations d’Ulysse: laboratori creativi per rafforzare i legami sociali e sostenere altre associazioni.

– US Vexin Féminine: venite a conoscere la squadra di calcio 100% femminile, dall’U7 al livello senior

– Cap au Vert Saint-Marcel: impegnata attivamente nella tutela della biodiversità, del clima e della salute, organizza un quiz all’aperto.

Per le vostre papille gustative, unitevi al punto di ristoro gestito dai deliziosi Savoiardi Les Normandiens.

E per animare la serata, venite a mettere alla prova le vostre conoscenze musicali con il nostro blind-test alle 19.30.

Espanol :

Ville à Joie hace escala en la encantadora localidad de Gamaches-en-Vexin para una velada excepcional de encuentros y descubrimientos.

Venga a conocer a algunas de las personas del lugar que participan en estas actividades y enriquecerá su vida cotidiana con sus actividades y servicios:

– Déesses des Saisons Sofrología: apoyo integral al bienestar de la mujer a lo largo de las estaciones.

– Pousses de là Gamaches: productos ecológicos cultivados, clasificados, transformados y embolsados en Les Thilliers-en-Vexin (legumbres, pasta y aceites).

– Sygom ofrecerá actividades sobre el tema de los residuos, el reciclaje, la reducción y el compostaje para grandes y pequeños.

– L’armoire de Jo: moda sostenible con una selección de prendas a descubrir en esta tienda itinerante de segunda mano.

– Van Envol d’Accueil Service: un programa itinerante de apoyo y sensibilización rural centrado en las mujeres y sus derechos.

KINNA VEXIN: una tienda ambulante de ayudas para la vida: descubra soluciones prácticas y accesorios para facilitar la vida cotidiana.

Andelle Affûtage: Julien afila sus cuchillos, tijeras, tijeras de podar, cadenas de motosierra, sierras circulares y mucho más. Afilado y venta de cuchillos.

Les jardins éveillés: esta microgranja hortícola produce productos naturales y diversificados, sin pesticidas ni productos químicos. Verduras de temporada cultivadas de forma ética y responsable.

– Asesor digital France Services: un asesor digital está a su disposición para ayudarle y formarle en las tecnologías digitales, para facilitarle el manejo de las herramientas digitales en todos sus trámites.

– Maison France Services Etrépagny: ayuda y acompañamiento en todos sus trámites administrativos.

– Stand de la Communauté de Communes du Vexin Normand: venga a conocer los servicios de su ayuntamiento.

– Victimes et Citoyens contre l’insécurité routière (Víctimas y ciudadanos contra la inseguridad vial): sensibilice a todos los vehículos que circulan por la carretera sobre los peligros de la carretera.

– Vexin Rando: venga a conocer el programa de senderismo de la asociación.

– Les créations d’Ulysse: talleres creativos para reforzar los vínculos sociales y apoyar a otras asociaciones.

– US Vexin Féminine: venga a conocer el club de fútbol 100% femenino, desde la categoría sub-7 hasta la absoluta

– Cap au Vert Saint-Marcel: comprometido con la protección de la biodiversidad, el clima y la salud, organiza un concurso al aire libre.

Para los paladares más exquisitos, no se pierda el puesto de refrescos de Les Normandiens Savoyards.

Y para amenizar la velada, venga a poner a prueba sus conocimientos musicales con nuestro test a ciegas a las 19.30 h.

L’événement Ville à joie Gamaches-en-Vexin a été mis à jour le 2025-07-19 par Vexin Normand Tourisme