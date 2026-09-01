Ville à joie – Gonsans Place de la mairie Gonsans

Informations pratiques

Gonsans

Ville à joie – Gonsans

Place de la mairie Place de la Mairie Gonsans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 17:30:00

fin : 2026-09-25 21:00:00

Date(s) :

2026-09-25

Le temps d’une soirée conviviale et gratuite, venez à la rencontre des services de la Communauté de communes, des artisans, commerçants et associations locales. L’occasion de découvrir les acteurs du territoire, d’échanger avec eux et de trouver des informations utiles au quotidien. Côté animations, petits et grands pourront profiter d’un quiz musical, de jeux et de lots à gagner. Une buvette et un espace restauration seront également proposés sur place. .

Place de la mairie Place de la Mairie Gonsans 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 65 15 15 communication@portes-haut-doubs.fr

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English : Ville à joie – Gonsans

L’événement Ville à joie – Gonsans Gonsans a été mis à jour le 2026-09-08 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS