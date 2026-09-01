Ville à joie – Gonsans Place de la mairie Gonsans
vendredi 25 septembre 2026 · Place de la mairie · Gonsans
Informations pratiques
Gonsans
Ville à joie – Gonsans
Place de la mairie Place de la Mairie Gonsans Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 17:30:00
fin : 2026-09-25 21:00:00
Date(s) :
2026-09-25
Le temps d’une soirée conviviale et gratuite, venez à la rencontre des services de la Communauté de communes, des artisans, commerçants et associations locales. L’occasion de découvrir les acteurs du territoire, d’échanger avec eux et de trouver des informations utiles au quotidien. Côté animations, petits et grands pourront profiter d’un quiz musical, de jeux et de lots à gagner. Une buvette et un espace restauration seront également proposés sur place. .
Place de la mairie Place de la Mairie Gonsans 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 65 15 15 communication@portes-haut-doubs.fr
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English : Ville à joie – Gonsans
L’événement Ville à joie – Gonsans Gonsans a été mis à jour le 2026-09-08 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS