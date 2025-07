Ville à Joie La Roquette

Ville à Joie La Roquette mardi 29 juillet 2025.

Ville à Joie

Boisset-les-Prévanches, Chaignes, Bouafles, Hennezis, Notre-Dame-de-l’Isle, Heubécourt-Haricourt La Roquette Eure

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-29 17:30:00

fin : 2025-09-13 21:00:00

2025-07-29

L’entreprise sociale et solidaire Ville à Joie organise une tournée d’événements en itinérance à travers la France ! Du 21 juillet au 13 septembre 2025, leur équipe sera dans l’Eure, notamment sur le de Seine Normandie Agglomération.

Sur chaque événement, les habitants pourront, en fonction des dates, retrouver plusieurs stands auprès desquels ils pourront accéder à des services, de l’information, de l’artisanat, etc.

Par exemple

– Les services de la Communauté de communes du Vexin Normand ou de la Communauté d’agglomération de Seine Normandie Agglomération

– Aide aux démarches administratives

– Prévention de santé

– Aide au numérique

– Présentation des aides et dispositifs pour réduire sa facture d’énergie et isoler son logement

Et bien d’autres encore !

Retrouvez les équipes de Seine Normandie Agglomération sur leur stand

– La Roquette Mardi 29 juillet de 17h à 21h

Devant la mairie

– Boisset les Prévanches Samedi 2 août de 17h30 à 21h

Derrière la mairie

– Heubécourt-Haricourt Samedi 9 août de 17h30 à 21h

Salle Polyvalente

– Notre Dame de l’Isle Vendredi 29 août de 17h30 à 21h

Salle du Clos Galy

– Chaignes Samedi 30 août de 17h30 à 21h

Cour de la mairie

– Bouafles Vendredi 5 septembre de 17h30 à 21h

Salle d’activités les Rossignols

– Hennezis Samedi 13 septembre de 17h30 à 21h

Place Georges Paris

Boisset-les-Prévanches, Chaignes, Bouafles, Hennezis, Notre-Dame-de-l’Isle, Heubécourt-Haricourt La Roquette 27700 Eure Normandie +33 6 45 88 81 11 marius@villeajoie.fr

English : Ville à Joie

The social enterprise Ville à Joie is organizing a tour of events across France! From July 21 to September 13, 2025, their team will be in the Eure region, notably on the Seine Normandie Agglomération site.

At each event, depending on the date, residents will be able to find several stands where they can access services, information, crafts and more.

For example

– Services provided by the Communauté de communes du Vexin Normand or the Communauté d?agglomération de Seine Normandie Agglomération

– Help with administrative formalities

– Health prevention

– Digital assistance

– Help with reducing energy bills and insulating your home

And much, much more!

Meet the Seine Normandie Agglomération teams on their stand:

– La Roquette ? Tuesday, July 29 from 5pm to 9pm

In front of the town hall

– Boisset les Prévanches ? Saturday, August 2, 5:30 pm to 9 pm

Behind the town hall

– Heubécourt-Haricourt ? Saturday, August 9, 5:30 pm to 9 pm

Salle Polyvalente

– Notre Dame de l?Isle ? Friday August 29th from 5.30 pm to 9 pm

Salle du Clos Galy

– Chaignes ? Saturday August 30, 5:30 pm to 9 pm

Town Hall courtyard

– Bouafles ? Friday, September 5, 5:30 pm to 9 pm

Salle d?activités les Rossignols

– Hennezis ? Saturday September 13th from 5.30pm to 9pm

Place Georges Paris

German :

Das soziale und solidarische Unternehmen Ville à Joie organisiert eine Tournee mit Wanderveranstaltungen in ganz Frankreich! Vom 21. Juli bis zum 13. September 2025 wird ihr Team im Departement Eure sein, insbesondere in der Seine Normandie Agglomération.

Auf jeder Veranstaltung können die Einwohner je nach Datum mehrere Stände finden, an denen sie Zugang zu Dienstleistungen, Informationen, Handwerk usw. haben.

Zum Beispiel:

– Die Dienstleistungen der Communauté de communes du Vexin Normand oder der Communauté d’agglomération Seine Normandie Agglomération

– Hilfe bei Behördengängen

– Gesundheitliche Prävention

– Hilfe bei der digitalen Nutzung

– Vorstellung von Hilfen und Vorrichtungen zur Senkung der Energierechnung und zur Isolierung der Wohnung

Und vieles mehr!

Besuchen Sie die Teams von Seine Normandie Agglomération an ihrem Stand

– La Roquette ? Dienstag, 29. Juli von 17 bis 21 Uhr

Vor dem Rathaus

– Boisset les Prévanches ? Samstag, 2. August von 17.30 bis 21 Uhr

Hinter dem Rathaus

– Heubécourt-Haricourt ? Samstag, den 9. August von 17.30 bis 21 Uhr

Mehrzweckraum

– Notre Dame de l’Isle ? Freitag, 29. August von 17.30 bis 21 Uhr

Saal von Clos Galy

– Chaignes ? Samstag, 30. August von 17.30 bis 21 Uhr

Hof des Rathauses

– Bouafles ? Freitag, den 5. September von 17:30 bis 21 Uhr

Salle d’activités les Rossignols

– Hennezis ? Samstag, den 13. September von 17:30 bis 21 Uhr

Platz Georges Paris

Italiano :

L’impresa sociale Ville à Joie sta organizzando un tour di eventi in tutta la Francia! Dal 21 luglio al 13 settembre 2025, il loro team sarà presente nell’Eure, in particolare sul sito dell’Agglomération Seine Normandie.

Ad ogni evento, a seconda della data, i residenti potranno visitare una serie di stand che offriranno servizi, informazioni, artigianato e altro ancora.

Ad esempio

– Servizi forniti dalla Communauté de communes du Vexin Normand o dalla Communauté d’agglomération de Seine Normandie Agglomération

– Aiuto per le formalità amministrative

– Prevenzione sanitaria

– Assistenza digitale

– Aiuto per la riduzione delle bollette energetiche e l’isolamento della casa

E molto altro ancora!

Incontrate i team di Seine Normandie Agglomération al loro stand:

– La Roquette? Martedì 29 luglio dalle 17.00 alle 21.00

Davanti al municipio

– Boisset les Prévanches ? Sabato 2 agosto dalle 17.30 alle 21.00

Dietro il municipio

– Heubécourt-Haricourt ? Sabato 9 agosto dalle 17.30 alle 21.00

Sala Polivalente

– Notre Dame de l’Isle ? Venerdì 29 agosto dalle 17.30 alle 21.00

Sala del Chiostro Galy

– Chaignes ? Sabato 30 agosto dalle 17.30 alle 21.00

Cortile del Municipio

– Bouafles ? Venerdì 5 settembre dalle 17.30 alle 21.00

Sala attività Les Rossignols

– Hennezis ? Sabato 13 settembre dalle 17.30 alle 21.00

Piazza Georges Parigi

Espanol :

La empresa social Ville à Joie organiza una gira de eventos por toda Francia Del 21 de julio al 13 de septiembre de 2025, su equipo estará en Eure, en concreto en el emplazamiento de Seine Normandie Agglomération.

En cada evento, según la fecha, los vecinos podrán visitar varios stands que ofrecen servicios, información, artesanía, etc.

Por ejemplo

– Servicios de la Communauté de communes du Vexin Normand o de la Communauté d’agglomération de Seine Normandie Agglomération

– Ayuda con los trámites administrativos

– Prevención sanitaria

– Asistencia digital

– Ayuda para reducir la factura energética y aislar su vivienda

Y mucho más

Conozca a los equipos de Seine Normandie Agglomération en su stand:

– La Roquette ? Martes 29 de julio de 17:00 a 21:00

Delante del ayuntamiento

– Boisset les Prévanches ? Sábado 2 de agosto de 17.30 a 21.00 h

Detrás del ayuntamiento

– Heubécourt-Haricourt ? Sábado 9 de agosto de 17.30 h a 21.00 h

Sala Polivalente

– Notre Dame de l’Isle ? Viernes 29 de agosto de 17.30 h a 21.00 h

Sala Clos Galy

– Chaignes ? Sábado 30 de agosto de 17.30 h a 21.00 h

Patio del Ayuntamiento

– Bouafles ? Viernes 5 de septiembre de 17.30 a 21.00 h

Sala de actividades Les Rossignols

– Hennezis ? Sábado 13 de septiembre de 17.30 h a 21.00 h

Plaza Georges París

