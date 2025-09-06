Ville à Joie Le Thil

Ville à Joie Le Thil samedi 6 septembre 2025.

Ville à Joie

Cour d’école Le Thil Eure

Début : 2025-09-06 17:30:00

fin : 2025-09-06 21:00:00

2025-09-06

Ville à Joie arrive dans la commune du Thil-en-Vexin pour une journée de partage et de découvertes culturelles, sociales et ludiques.

Au programme

– De 15h30 à 17h dictée organisée par l’association Délivrez des mots, inscriptions obligatoires.

– De 17h à 19h rencontrez les intervenants et services présents.

– De 19h à 20h30 quizz musical et karaoké pour les plus motivés.

Sur place

– Stand services de la Communauté de Communes du Vexin Normand rencontrez des services de votre Communauté de communes.

– Vexin Rando chemins de randonnée de votre territoire et activités organisées par le club.

– ELLE ADMIN conseil et assistance administrative pour simplifier votre quotidien.

– Karine au bien-être nettoyage énergétique, relaxation et recentrage sur soi. Karine pratique le reiki, la lithothérapie et le magnétisme.

– CSAPA Le Rivage Gisors accompagne toute personne se posant des questions ou ayant des difficultés avec un produit, un médicament ou avec un comportement (achats compulsifs, jeux de hasard et d’argent…). Il n’est pas nécessaire d’être dans un état de dépendance critique pour échanger.

– US Vexin Féminine club de foot 100% féminin, le premier de l’Eure, du niveau U7 au niveau senior.

– Émotion Café coffee shop ambulant proposant une large gamme de cafés, thés et infusions à consommer sur place ou à la maison.

– Animaux du Vexin / Refuge Jasmine engagez-vous pour le bien-être et la protection des animaux.

– KINNA VEXIN boutique ambulante d’articles d’aide à la vie.

– Naïs’créa créations en bois d’Anaïs.

– Animateurs fresque climat échangez autour du climat.

– Bikebaron réparation de vélo à domicile.

Buvette par l’Association de Sauvegarde des Sites et Monuments du Thil et pizzas par la Casa di Olivio.

Ambiance festive toute la journée. .

Cour d’école Le Thil 27150 Eure Normandie +33 2 32 27 89 50 contact@ccvexin-normand.fr

