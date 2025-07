Ville à Joie Salle polyvalente Les Clérimois

Ville à Joie Salle polyvalente Les Clérimois samedi 9 août 2025.

Ville à Joie

Salle polyvalente 32 Grande Rue Les Clérimois Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-09 17:30:00

fin : 2025-08-09 21:00:00

Date(s) :

2025-08-09

Venez partager un moment convivial avec des services, des festivités, une buvette et de la restauration sur place !

Un événement gratuit et ouvert à toutes et tous, en partenariat avec la mairie .

Salle polyvalente 32 Grande Rue Les Clérimois 89190 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 97 84 79

English : Ville à Joie

German : Ville à Joie

Italiano :

Espanol :

L’événement Ville à Joie Les Clérimois a été mis à jour le 2025-07-26 par OT Sens et Sénonais