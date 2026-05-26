Loddes

Ville à joie

Salle polyvalente Loddes Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 17:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Ville à joie de Loddes

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Salle polyvalente Loddes 03130 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 55 22 79 mairie-loddes@wanadoo.fr

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English :

Loddes City of Joy

L’événement Ville à joie Loddes a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire