Ville à joie Montigny-sur-Aube Montigny-sur-Aube

Montigny-sur-Aube Côte-d’Or

Bonjour à tous !

Nous arrivons à Montigny-sur-Aube !

?? Quand ? Samedi 9 août de 17h30 à 21h

?? Où ? À la salle des fêtes

De nombreux intervenants seront présents

?? Association Segusia (Musée de Faverolles)

?? CIS (Centres d’Incendie et de Secours) de Montigny sur Aube

?? Espace bien-être Maloe Praticienne en massages bien-être spécialisée dans le lâcher prise, vous apporte la détente souhaitée…

?? La Menuiserie Bourguignonne Artisan menuisier depuis 17 ans, un savoir-faire de qualité pour vos travaux.

?? Souvenir-concept Création de souvenirs et trophées en résine

?? Stand du Parc national de forêts À travers des supports pédagogiques et de la documentation dédiée, vous saurez tout sur les patrimoines naturels, culturels, les activités et la biodiversité du territoire.

?? ADDAMIR 21 Foyers ruraux de Côte d’Or Un réseau d’associations engagées pour l’animation en ruralité sous diverses formes.

?? France Alzheimer Côte d’Or Association de soutien aux familles touchées par Alzheimer et ses maladies apparentées.

?? Ruchers du Fourneau 100% Côte d’Or Du local, de l’artisanal et de la qualité pour ravir tous vos sens.

?? Stand POD BFC Fibre Klesia Informations sur le passage à la fibre et sur l’aide aux aidants

?? Les fleurs de l’être Créatrice d’art floral, pour embaumement et embellissement de tous vos espaces.

?? Atelier CULANN Artisan coutelier

?? Gilles Méant lentilles, pois chiches, farines… en agriculture biologique

?? Buvette et restauration tenues par des associations locales ??

?? Nous animerons en deuxième partie de soirée un quizz musicale avec lots à gagner!

À très bientôt, Montigny-sur-Aube ! ?? .

Montigny-sur-Aube 21520 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 80 21 30 44

