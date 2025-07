Ville à joie Nojeon-en-Vexin

Ville à Joie arrive dans la commune de Nojeon-en-Vexin avec une soirée qui vous fera découvrir et apprécier le dynamisme local.

Venez rencontrer des intervenants passionnés :

Sygom animations sur le thème des déchets, de leur valorisation, de leur réduction et du compostage pour tous les âges.

PLANETH Patient association normande qui développe et valorise l’éducation thérapeutique de proximité accessible à tous.

Créa PA’t association qui récupère, recycle, crée et participe à des manifestations pour financer des causes animales.

Jardin d’équilibre variétés de légumes cultivées avec soin et respect de la nature chez Marina.

Kinna Vexin Boutique ambulante d’articles d’aide à la vie solutions pour améliorer votre confort de vie quotidien.

Andelle Affûtage Julien, artisan affûteur, aiguise vos couteaux, et en propose à la vente.

Conseiller numérique France Services un conseiller vous accompagne pour vous former et vous aider dans vos démarches numériques.

Maison France Services Etrépagny un agent est là pour vous guider dans toutes vos démarches administratives du quotidien.

Stand services de la Communauté de Communes du Vexin Normand informez-vous sur les services de votre Communauté de Communes.

Victimes et Citoyens contre l’insécurité routière sensibilisation aux dangers de la route par ceux qui en ont été les victimes.

Vexin Rando découvrez comment la randonnée peut contribuer à votre bien-être.

Les créations d’Ulysse participez à des ateliers créatifs pour renforcer les liens communautaires et aider d’autres associations.

Domaine du Haut Fayel le domaine vous propose à la vente ses calvados, apéritifs, jus de pomme, cidres et pétillant de rhubarbe.

Venez également savourer les délices locaux du Foods Truck Burger, qui s’occupera de la buvette et de la restauration.

En prime, mettez à l’épreuve vos connaissances musicales avec l’animation Blindtest à 19h30. .

3 Route de Frileuse Nojeon-en-Vexin 27150 Eure Normandie +33 2 32 27 89 50 contact@ccvexin-normand.fr

