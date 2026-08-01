Informations pratiques

Richeville

Ville à Joie

Richeville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 17:30:00

fin : 2026-08-28 21:00:00

Date(s) :

2026-08-28

Ville à Joie arrive dans la commune de Richeville pour une soirée conviviale et enrichissante.

Sur place

– Mission Locale Vernon Seine Vexin entre 16 et 25 ans, prenez votre destin en main,

– Les Jardins d’Arcadie rencontrez les résidents de ces appartements retraite conçus pour préserver autonomie et indépendance ,

– Soliha Espace Conseil France Rénov’ 27 un accompagnement dans l’amélioration de votre habitat, l’adaptation de votre logement à votre autonomie, les économies d’énergie et le développement durable des territoires,

– Conseiller numérique France Service à votre disposition pour vous aider et vous former au numérique afin de simplifier la prise en main de l’outil numérique pour toutes vos démarches,

– Évasion Douceur Gourmande découvrez des bouquets parfumés, des bougies et des parfums de grasse,

– Elle Admin une aide aux démarches administratives,

– Équaterre pour apprendre les bonnes pratiques citoyennes et se sensibiliser aux valeurs de la République,

– Déesse des Saisons Sophrologie accompagnement global du bien être de la femme au fil des saisons,

– Karine au Bien Être un accompagnement dans votre mieux être grâce au reiki, à la lithotherapie et au magnétisme.

Buvette par l’équipe municipale de Richeville et la restauration est assurée par O Délice des Îles.

Une photo des habitants du village est prévue à 19h30 et une animation blind test vous attend aussi pour partager un bon moment ensemble. .

Richeville 27420 Eure Normandie +33 2 32 27 89 50 contact@ccvexin-normand.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ville à Joie

L’événement Ville à Joie Richeville a été mis à jour le 2026-08-21 par Vexin Normand Tourisme