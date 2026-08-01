Ville à Joie Richeville
vendredi 28 août 2026 · Richeville
Informations pratiques
Richeville
Ville à Joie
Richeville Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 17:30:00
fin : 2026-08-28 21:00:00
Date(s) :
2026-08-28
Ville à Joie arrive dans la commune de Richeville pour une soirée conviviale et enrichissante.
Sur place
– Mission Locale Vernon Seine Vexin entre 16 et 25 ans, prenez votre destin en main,
– Les Jardins d’Arcadie rencontrez les résidents de ces appartements retraite conçus pour préserver autonomie et indépendance ,
– Soliha Espace Conseil France Rénov’ 27 un accompagnement dans l’amélioration de votre habitat, l’adaptation de votre logement à votre autonomie, les économies d’énergie et le développement durable des territoires,
– Conseiller numérique France Service à votre disposition pour vous aider et vous former au numérique afin de simplifier la prise en main de l’outil numérique pour toutes vos démarches,
– Évasion Douceur Gourmande découvrez des bouquets parfumés, des bougies et des parfums de grasse,
– Elle Admin une aide aux démarches administratives,
– Équaterre pour apprendre les bonnes pratiques citoyennes et se sensibiliser aux valeurs de la République,
– Déesse des Saisons Sophrologie accompagnement global du bien être de la femme au fil des saisons,
– Karine au Bien Être un accompagnement dans votre mieux être grâce au reiki, à la lithotherapie et au magnétisme.
Buvette par l’équipe municipale de Richeville et la restauration est assurée par O Délice des Îles.
Une photo des habitants du village est prévue à 19h30 et une animation blind test vous attend aussi pour partager un bon moment ensemble. .
Richeville 27420 Eure Normandie +33 2 32 27 89 50 contact@ccvexin-normand.fr
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English : Ville à Joie
L’événement Ville à Joie Richeville a été mis à jour le 2026-08-21 par Vexin Normand Tourisme