Ville à joie | Sainte-Eugénie-de-Villeneuve Sainte-Eugénie-de-Villeneuve

Le Bourg Sainte-Eugénie-de-Villeneuve Haute-Loire

Début : 2025-08-23 17:30:00

fin : 2025-08-23 21:00:00

2025-08-23

Au service des territoires, des troupes itinérantes multi services passent sur les places des communes pour y proposer, le temps d’une journée, des commerces, des services et de l’animation.

Le Bourg Sainte-Eugénie-de-Villeneuve 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 26 51 a.cussac@rivesduhautallier.fr

English :

In the service of local communities, multi-service roving troops pass through town squares, offering shops, services and entertainment for a day.

German :

Im Dienste der Regionen kommen mobile Multiservice-Truppen auf die Plätze der Gemeinden, um dort einen Tag lang Geschäfte, Dienstleistungen und Unterhaltung anzubieten.

Italiano :

Queste troupe mobili multi-servizio visitano le piazze delle città per offrire negozi, servizi e intrattenimento per un giorno.

Espanol :

Estas compañías móviles de servicios múltiples visitan las plazas de las ciudades para ofrecer tiendas, servicios y entretenimiento durante un día.

