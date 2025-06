Ville à Joie sur le marché de Gouise ! – Gouise 27 juin 2025 18:00

Allier

Ville à Joie sur le marché de Gouise ! Place de la Mairie Gouise Allier

Tarif : – –

Date : 2025-06-27
Début : 18:00:00
fin : 23:00:00

Début : 2025-06-27 18:00:00

fin : 2025-06-27 23:00:00

Date(s) :

2025-06-27

L’équipe de Ville à Joie sera présente sur le marché de Gouise le 27 juin avec ses partenaires pour vous présenter des services à proximité de chez vous !

Elle animera un quiz musical en soirée.

.

Place de la Mairie

Gouise 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

English :

The Ville à Joie team and its partners will be at the Gouise market on June 27 to introduce you to services close to home!

We’ll also be hosting a musical quiz in the evening.

German :

Das Team von Ville à Joie wird am 27. Juni mit seinen Partnern auf dem Markt von Gouise vertreten sein, um Ihnen Dienstleistungen in Ihrer Nähe vorzustellen!

Am Abend wird es ein Musikquiz moderieren.

Italiano :

L’équipe di Ville à Joie e i suoi partner saranno presenti al mercato di Gouise il 27 giugno per farvi conoscere i servizi locali!

La sera si terrà un quiz musicale.

Espanol :

El equipo de Ville à Joie y sus socios estarán presentes en el mercado de Gouise el 27 de junio para presentarle los servicios locales

Por la tarde, organizarán un concurso musical.

