Ville à joie Salle socio-culturelle Trévol

Ville à joie

Salle socio-culturelle 6 route de Moulins Trévol Allier

Début : 2025-11-21 17:30:00

fin : 2025-11-21 21:00:00

2025-11-21

Pour la première fois, Ville à joie fait escale à Trévol pour une soirée festive, conviviale et pleine de découvertes !

Salle socio-culturelle 6 route de Moulins Trévol 03460 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 61 44 mairie-trevol@orange.fr

English :

For the first time, Ville à joie is stopping off at Trévol for a festive, convivial evening full of discoveries!

German :

Zum ersten Mal macht Ville à joie in Trévol Halt für einen festlichen, geselligen Abend voller Entdeckungen!

Italiano :

Per la prima volta, Ville à joie fa tappa a Trévol per una serata di festa all’insegna del divertimento e della scoperta!

Espanol :

Por primera vez, Ville à joie hace escala en Trévol para una velada festiva de diversión y descubrimiento

