Ville à joie Salle socio-culturelle Trévol vendredi 21 novembre 2025.
Salle socio-culturelle 6 route de Moulins Trévol Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21 17:30:00
fin : 2025-11-21 21:00:00
Date(s) :
2025-11-21
Pour la première fois, Ville à joie fait escale à Trévol pour une soirée festive, conviviale et pleine de découvertes !
Salle socio-culturelle 6 route de Moulins Trévol 03460 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 61 44 mairie-trevol@orange.fr
English :
For the first time, Ville à joie is stopping off at Trévol for a festive, convivial evening full of discoveries!
German :
Zum ersten Mal macht Ville à joie in Trévol Halt für einen festlichen, geselligen Abend voller Entdeckungen!
Italiano :
Per la prima volta, Ville à joie fa tappa a Trévol per una serata di festa all’insegna del divertimento e della scoperta!
Espanol :
Por primera vez, Ville à joie hace escala en Trévol para una velada festiva de diversión y descubrimiento
