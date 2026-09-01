Informations pratiques

Vaux-sur-Eure

Ville à Joie

Parc communal Vaux-sur-Eure Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 21:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des journées du patrimoine, l’Eglise de Vaux-sur-Eure ouvrira ses portes. Une fête du village clôturera cette journée avec la présence des services publics et des associations locales. Animations festives proposées dans un cadre bucolique. Restauration sur place.

Informations pratiques :

– De 14h à 21h

– Tarif : Gratuit .

Parc communal Vaux-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 2 32 36 61 44 mairievaux@orange.fr

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English : Ville à Joie

L’événement Ville à Joie Vaux-sur-Eure a été mis à jour le 2026-09-06 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération