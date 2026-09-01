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AGENDA · Vaux-sur-Eure

Ville à Joie Vaux-sur-Eure

samedi 19 septembre 2026 · Vaux-sur-Eure

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Parc communal
Ville
27120 Vaux-sur-Eure
Département
Eure
Tarif

Vaux-sur-Eure

Ville à Joie

Parc communal Vaux-sur-Eure Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 21:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Dans le cadre des journées du patrimoine, l’Eglise de Vaux-sur-Eure ouvrira ses portes. Une fête du village clôturera cette journée avec la présence des services publics et des associations locales. Animations festives proposées dans un cadre bucolique. Restauration sur place.

Informations pratiques :
– De 14h à 21h
– Tarif : Gratuit   .

Parc communal Vaux-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 2 32 36 61 44  mairievaux@orange.fr

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English : Ville à Joie

L’événement Ville à Joie Vaux-sur-Eure a été mis à jour le 2026-09-06 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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