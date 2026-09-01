Ville à joie – Vernierfontaine Voie Communale de Nods Vernierfontaine

Informations pratiques

Vernierfontaine

Ville à joie – Vernierfontaine

Voie Communale de Nods Stade de foot Vernierfontaine Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 17:30:00

fin : 2026-09-19 21:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Le temps d’une soirée conviviale et gratuite, venez à la rencontre des services de la Communauté de communes, des artisans, commerçants et associations locales. L’occasion de découvrir les acteurs du territoire, d’échanger avec eux et de trouver des informations utiles au quotidien. Côté animations, petits et grands pourront profiter d’un quiz musical, de jeux et de lots à gagner. Une buvette et un espace restauration seront également proposés sur place. .

Voie Communale de Nods Stade de foot Vernierfontaine 25580 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 65 15 15 communication@portes-haut-doubs.fr

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English : Ville à joie – Vernierfontaine

L’événement Ville à joie – Vernierfontaine Vernierfontaine a été mis à jour le 2026-09-08 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS