UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Vernierfontaine

Ville à joie – Vernierfontaine Voie Communale de Nods Vernierfontaine

samedi 19 septembre 2026 · Voie Communale de Nods · Vernierfontaine

Ville à joie – Vernierfontaine Voie Communale de Nods Vernierfontaine

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
17:30:00
Lieu
Voie Communale de Nods
Adresse
Stade de foot
Ville
25580 Vernierfontaine
Département
Doubs
Tarif
Gratuit Gratuit

Vernierfontaine

Ville à joie – Vernierfontaine

Voie Communale de Nods Stade de foot Vernierfontaine Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 17:30:00
fin : 2026-09-19 21:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Le temps d’une soirée conviviale et gratuite, venez à la rencontre des services de la Communauté de communes, des artisans, commerçants et associations locales. L’occasion de découvrir les acteurs du territoire, d’échanger avec eux et de trouver des informations utiles au quotidien. Côté animations, petits et grands pourront profiter d’un quiz musical, de jeux et de lots à gagner. Une buvette et un espace restauration seront également proposés sur place.   .

Voie Communale de Nods Stade de foot Vernierfontaine 25580 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 65 15 15  communication@portes-haut-doubs.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ville à joie – Vernierfontaine

L’événement Ville à joie – Vernierfontaine Vernierfontaine a été mis à jour le 2026-09-08 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS