Ville à Joie Vesly

Début : 2025-08-08 17:30:00

fin : 2025-08-08 21:00:00

2025-08-08

Venez rencontrer des intervenants passionnés, dans une ambiance chaleureuse et conviviale :

– La Communauté de communes du Vexin Normand, découvrez des informations sur tous les services à disposition.

– France Services Étrépagny santé, famille, retraite, droit, logement, impôt, recherche d’emploi, accompagnement au numérique, un agent France Services vous accompagne.

– L’association des Donneurs de Sang Gisors, venez vous informer et pourquoi pas devenir donneur de sang.

– Planeth Patient Evreux-Vernon, cette association normande développe et valorise l’éducation thérapeutique de proximité accessible à tous.

– Asept Normandie apporte une aide et un soutien à l’éducation thérapeutique du patient en Normandie pour un meilleur accompagnement des seniors.

– Bibliothèque de Vesly un espace dédié à la littérature, à la culture, mais aussi à la découverte pour les petits comme les grands.

– Dominique Prevost, masseuse vous invite à profiter d’un massage sur chaise pour une pause détente garantie.

– L’association Vesly Tennis jouez gratuitement au tennis.

– AS Vesly Football le club de football pour tous les âges, avec des équipes masculines et féminines.

– US Vexin Féminine ce club de foot 100% féminin du niveau U7 au niveau senior sera présent.

– Du Verre à l’Envers, découvrez les créations de l’atelier de Céline Lefèvre qui allie les techniques de fondeur à ses créations, principalement en verre. Soucieuse de l’empreinte environnementale, certaines de ses créations sont créées à partir de verre et de matériaux recyclés.

– L’Atelier d’Art du Verre découvrez cette pratique artisanale.

– Les Créations d’Ulysse, cette association organise des ateliers créatifs pour recréer du lien entre les gens et faire émerger la créativité de chacun.

– ACM du Vexin Normand découvrez les travaux manuels réalisés par les enfants à l’ACM de Vesly, l’endroit où la créativité des enfants est encouragée.

– Vexin Rando découvrez le programme des randonnées adaptées à tous les niveaux, dans le bel environnement du Vexin.

– Karine au bien-être apprenez le nettoyage énergétique, la relaxation et le recentrage sur vous-même pour vous aider à mieux gérer votre bien-être au quotidien.

– Déesse des Saisons sophrologie accompagnement global du bien-être de la femme au fil des saisons.

– Kinna Vexin est une boutique ambulante d’articles d’aide à la vie qui propose des solutions pour améliorer votre confort de vie quotidien.

– Andelle Affûtage Julien, artisan affûteur, aiguise vos couteaux et vous propose également des modèles de couteaux à la vente.

– Les Jardins Éveillés est une micro-ferme maraîchère qui produit des légumes, au rythme des saisons, en non-travail du sol et sans pesticide, ni produit chimique.

– La Mont Vinette, une jolie caravane chic et bohème où dégustez des cocktails normands.

À partir de 19h30, venez tester vos connaissances musicales au blind-test et passez un moment joyeux et dansant.

La buvette sera tenue par le Comité des Fêtes de Vesly pour vous rafraîchir. Les papilles des gourmets seront ravies par les Normandiens Savoyards. .

Rue de l’Ormetel Vesly 27870 Eure Normandie +33 2 32 27 89 50 contact@ccvexin-normand.fr

