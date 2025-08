Ville, climat, écologie : avis de tempête ! Une conférence de Guillaume Faburel Médiathèque Françoise Sagan Paris

Ville, climat, écologie : avis de tempête ! Une conférence de Guillaume Faburel Médiathèque Françoise Sagan Paris mercredi 24 septembre 2025.

Les grandes villes sont

responsables des crises majeures de notre temps. Elles imposent des rapports

consuméristes et productivistes au monde sans offrir en retour une écologie à

la hauteur de la dévastation orchestrée par l’idéologie urbaine. Les métropoles

deviennent des fournaises. Et le sentiment de leur invivabilité prévaut chaque

jour davantage.

Pour enrayer ce mouvement

mortifère, il s’agit de développer la recherche d’autonomie comme mode de vie,

dans ce qu’elle recrée de proximité et de solidarités, en faisant le choix

d’une autre abondance, celle de la vie.

Une reconversion écologique et

solidaire est possible. Elle dépend de nous.

Cette rencontre est organisée par Attac-Paris Centre et l’association Ensemble, nous sommes le 10e.

À propos

Guillaume

Faburel est professeur

d’études urbaines et de géographie à

Lyon 2, enseignant à l’institut de Tramayes, et coordinateur du mouvement post-urbain. Ses travaux portent sur la ville durable, la justice urbaine, la participation habitante ainsi que sur l’évolution des savoirs et métiers de l’urbanisme et de l’aménagement.

Fondée en 1998 et présente dans plus de 40 pays, Attac est une association altermondialiste qui lutte pour la justice sociale, fiscale et écologique. En tissant des liens avec les mouvements sociaux au cœur des résistances, Attac soutient et met en lumière les alternatives porteuses d’espoir pour « Un autre monde ». Mouvement d’éducation populaire, Attac développe de l’ expertise et des actions citoyennes dans lesquelles chacune et chacun peut prendre sa place.

Attac Paris-centre https://pariscentre.site.attac.org/ est le comité local qui regroupe les adhérents d’Attac France du 1er au 7ème,9ème et 10ème arrondissements de Paris.

Informations pratiques

Conférence le mercredi 24 septembre de 19h à 21h dans l’auditorium de la médiathèque

Sur inscription

Ensemble, nous sommes le 10e Le collectif d’associations « Ensemble, nous sommes le 10e » a pour objet, depuis 1996, de favoriser la participation de tous les habitants du 10e arrondissement, français et étrangers, à la vie sociale, culturelle et politique de l’arrondissement. Cette participation contribue au renforcement de la démocratie locale et à l’exercice de la citoyenneté, favorise, entre autres, les échanges entre associations de l’arrondissement d’expressions culturelles diverses, et débouche chaque année sur des événements organisés à l’initiative d’« Ensemble, nous sommes le 10e ».

À l’occasion de la 30ème édition de la saison des Rencontres Interculturelles du 10ème, participez à une rencontre-débat autour des grandes villes et de l’écologie

Le mercredi 24 septembre 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit

Inscription par mail, téléphone auprès de la médiathèque ou directement sur place !

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-24T22:00:00+02:00

fin : 2025-09-25T00:00:00+02:00

Date(s) : 2025-09-24T19:00:00+02:00_2025-09-24T21:00:00+02:00

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

Métro -> 4 : Gare de l’Est (Paris) (405m)

Bus -> 32 : Faubourg Saint-Denis (Paris) (151m)

Vélib -> Paradis – Hauteville (112.43m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr