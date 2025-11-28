Ville de noël Arras

Ville de noël

Grand Place Arras Pas-de-Calais

Du 28 novembre au 30 décembre 2025

Ville de Noël d’Arras

Plus d’informations à venir.

Voir sur www.noelarras.com pour plus de détails.

Grand Place Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com

English :

November 28 to December 30, 2025

Arras Christmas Town

More information to come.

See www.noelarras.com for more details.

German :

Vom 28. November bis zum 30. Dezember 2025

Weihnachtsstadt Arras

Weitere Informationen folgen in Kürze.

Siehe unter www.noelarras.com für weitere Einzelheiten.

Italiano :

Dal 28 novembre al 30 dicembre 2025

Città di Natale di Arras

Ulteriori informazioni in arrivo.

Per maggiori dettagli, consultare il sito www.noelarras.com.

Espanol :

Del 28 de noviembre al 30 de diciembre de 2025

Ciudad de Navidad de Arras

Más información próximamente.

Visite www.noelarras.com para más detalles.

