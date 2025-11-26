Ville de papier | Atelier enfant Couvent des Récollets Cognac
Ville de papier | Atelier enfant
Couvent des Récollets 53 rue d’Angoulême Cognac Charente
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Début : 2025-11-26 14:30:00
fin : 2025-11-26 16:00:00
2025-11-26
Ville de papier, un atelier collage pour créer une ville de papier imaginaire inspirée de Cognac proposé par Cognac ville d’art et d’histoire.
Couvent des Récollets 53 rue d’Angoulême Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 45 00 17
English :
Ville de papier, a collage workshop to create an imaginary paper town inspired by Cognac, proposed by Cognac ville d’art et d’histoire.
German :
Papierstadt, ein Collage-Workshop zur Erstellung einer imaginären Papierstadt, die von Cognac inspiriert ist, angeboten von Cognac ville d’art et d’histoire.
Italiano :
Città di carta, un laboratorio di collage per creare un’immaginaria città di carta ispirata a Cognac, organizzato da Cognac ville d’art et d’histoire.
Espanol :
Ciudad de papel, taller de collage para crear una ciudad imaginaria de papel inspirada en Cognac, organizado por Cognac ville d’art et d’histoire.
