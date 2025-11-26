Ville de papier | Atelier enfant Couvent des Récollets Cognac

Ville de papier | Atelier enfant

Couvent des Récollets 53 rue d’Angoulême Cognac Charente

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-26 14:30:00

fin : 2025-11-26 16:00:00

Date(s) :

2025-11-26

Ville de papier, un atelier collage pour créer une ville de papier imaginaire inspirée de Cognac proposé par Cognac ville d’art et d’histoire.

+33 5 16 45 00 17

English :

Ville de papier, a collage workshop to create an imaginary paper town inspired by Cognac, proposed by Cognac ville d’art et d’histoire.

German :

Papierstadt, ein Collage-Workshop zur Erstellung einer imaginären Papierstadt, die von Cognac inspiriert ist, angeboten von Cognac ville d’art et d’histoire.

Italiano :

Città di carta, un laboratorio di collage per creare un’immaginaria città di carta ispirata a Cognac, organizzato da Cognac ville d’art et d’histoire.

Espanol :

Ciudad de papel, taller de collage para crear una ciudad imaginaria de papel inspirada en Cognac, organizado por Cognac ville d’art et d’histoire.

