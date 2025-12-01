Ville de Saint-Claude Marché de Noël 2025 Saint-Claude
Ville de Saint-Claude Marché de Noël 2025
Place du 9 avril 1944 Saint-Claude Jura
En famille ou entre amis, retrouvons nous tous ensemble pour profiter des animations et de la magie de Noël.
Faites vos achats sur le Marché de Noël
Et remplissez votre hotte les
Vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 décembre 2025
Sur la Place du 9 avril 1944 à Saint-Claude.
Des chalets en bois abriteront des artisans et producteurs vous invitant à découvrir leurs diverses activités art de la table, décoration, bijoux, gourmandises, boissons, vêtements, produits régionaux…
Le Marché de Noël sera ouvert*
• Vendredi 12 décembre (inauguration) 17h-22h
• Samedi 13 décembre 11h-22h
• Dimanche 14 décembre 11h-19h
*Horaires à titre indicatif
AU PROGRAMME
→ Vendredi 12 décembre dès 17h | INAUGURATION
PERTURBATIONS DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT À PRÉVOIR EN CENTRE-VILLE ! (voir encadré ci-dessous)
• 18h Discours d’ouverture de Monsieur le Maire
Devant l’arche, Place du 9 avril 1944
Vin chaud offert sur place
Gratuit et ouvert à tous
Sous réserve de modifications. .
Place du 9 avril 1944 Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 41 42 37
