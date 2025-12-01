Ville de Saint-Claude Marché de Noël 2025 Saint-Claude

Ville de Saint-Claude Marché de Noël 2025

En famille ou entre amis, retrouvons nous tous ensemble pour profiter des animations et de la magie de Noël.

Faites vos achats sur le Marché de Noël

Et remplissez votre hotte les

Vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 décembre 2025

Sur la Place du 9 avril 1944 à Saint-Claude.

Des chalets en bois abriteront des artisans et producteurs vous invitant à découvrir leurs diverses activités art de la table, décoration, bijoux, gourmandises, boissons, vêtements, produits régionaux…

Le Marché de Noël sera ouvert*

• Vendredi 12 décembre (inauguration) 17h-22h

• Samedi 13 décembre 11h-22h

• Dimanche 14 décembre 11h-19h

*Horaires à titre indicatif

AU PROGRAMME

→ Vendredi 12 décembre dès 17h | INAUGURATION

PERTURBATIONS DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT À PRÉVOIR EN CENTRE-VILLE ! (voir encadré ci-dessous)

• 18h Discours d’ouverture de Monsieur le Maire

Devant l’arche, Place du 9 avril 1944

Vin chaud offert sur place

Gratuit et ouvert à tous

Sous réserve de modifications. .

Place du 9 avril 1944 Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 41 42 37

