Ville en Scène > « Bel Air de Forro »

Espace du Bocage 4 Rue Guillaume le Conquérant La Haye-Pesnel Manche

Début : 2026-05-20 20:30:00

fin : 2026-05-20 21:45:00

2026-05-20

Spectacle Villes en Scène à La Haye-Pesnel.

musique Brésilienne avec Bel Air de Forro une fusion virevoltante, un son unique qui emporte tout sur son passage.

Billetterie en ligne sur lahayepesnel.fr. .

Espace du Bocage 4 Rue Guillaume le Conquérant La Haye-Pesnel 50320 Manche Normandie +33 6 08 53 04 66 culture@lahayepesnel.fr

English : Ville en Scène > « Bel Air de Forro »

