Ville en scène > Si tu t’en vas Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Ville en scène > Si tu t’en vas

Villedieu-les-Poêles Cinéma-théâtre de Villedieu Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Début : 2026-03-17 20:30:00

2026-03-17

Un texte poignant, des dialogues percutants et une mise en scène sensible pour explorer les relations qu’élèves et enseignants entretiennent avec l’école, le travail et la réussite. .

Villedieu-les-Poêles Cinéma-théâtre de Villedieu Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 61 00 16 accueil@cnvilledieu.fr

