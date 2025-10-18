Ville en vue ! Parvis de la cathédrale Bayonne

Ville en vue ! Parvis de la cathédrale Bayonne samedi 18 octobre 2025.

Ville en vue ! Samedi 18 octobre, 14h00, 15h45 Parvis de la cathédrale Pyrénées-Atlantiques

Inscription sur : reservation-vah.bayonne.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T14:00:00+01:00 – 2025-10-18T15:15:00+01:00

Fin : 2025-10-18T15:45:00+01:00 – 2025-10-18T17:00:00+01:00

Après avoir gravi les 200 marches de la tour sud, vos efforts sont vite récompensés par le point de vue exceptionnel sur les toitures du centre ancien mais également sur l’ensemble du paysage urbain bayonnais. À l’aide de jumelles, redécouvrez l’histoire de l’évolution urbaine de la ville comme vous ne l’aviez jamais vue.

Prêt de jumelles au départ de la visite. Ces jumelles sont sous la responsabilité de l’utilisateur le temps de la visite.

Proposé par le Service Patrimoine – Ville d’art et d’histoire.

Parvis de la cathédrale Rue des Gouverneurs, 64100 Bayonne Bayonne 64100 Grand Bayonne Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Après avoir gravi les 200 marches de la tour sud, vos efforts sont vite récompensés par le point de vue exceptionnel sur les toitures du centre ancien mais également sur l’ensemble du paysage urbain …

© Marion Vacca