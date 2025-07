Ville et maison au Moyen-Âge Musée Urgonia Orgon

Ville et maison au Moyen-Âge

Mercredi 16 juillet 2025 à partir de 10h. Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon Bouches-du-Rhône

Atelier « Ville et maison au Moyen-Âge » pour les enfants de 6 à 12 ans au Musée Urgonia.

Les enfants plongeront au cœur de la ville médiévale avant d’entrer dans la maison urbaine pour découvrir entre autres son organisation, sa construction, les modes de stockage et de gestion des déchets. Ils reproduiront ensuite les décorations des carreaux de pavements sur de petites plaquettes de bois.



Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 73 09 54 urgonia.mediation@orgon.fr

English :

Town and house in the Middle Ages » workshop.

German :

Workshop « Stadt und Haus im Mittelalter ».

Italiano :

Laboratorio « Città e casa nel Medioevo ».

Espanol :

Taller « Ciudad y casa en la Edad Media ».

