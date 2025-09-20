Ville industrielle et ville ouvrière, Le Bas de la Rivière et la Petite Île 23 Rue de la Petite Île Saint-Denis

Ville industrielle et ville ouvrière, Le Bas de la Rivière et la Petite Île Samedi 20 septembre, 10h00 23 Rue de la Petite Île La Réunion

Ces deux quartiers forment un espace de lecture unique à / de Saint-Denis : Avec une densité patrimoniale exceptionnelle, ces quartiers connectent des éléments patrimoniaux religieux, militaires, industriels et civils où la pierre taillée est un des dénominateurs communs. Il s’agit d’exporer ces quartiers via une carte d’interprétation.

Départ de la visite : Ecole Iris Hoarau, 23 rue de la Petite Ile.

Contact : Association par Coeur : 0693 47 37 32

Le Mausolée des Français – Photographie : Service Communication de la Ville de Saint-Denis.