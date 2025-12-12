Ville.s en-jeux Boulevard Paul d’Estournelles de Constant Le Mans

Ville.s en-jeux

Plongez dans un jeu sérieux qui place les participants au cœur des grandes transformations urbaines. Pendant 30 minutes, endossez le rôle d’un acteur de la ville — élu, habitant, commerçant ou urbaniste — et prenez collectivement des décisions qui façonneront le territoire de demain. Un moment ludique et collaboratif pour questionner nos modèles urbains et imaginer ensemble des futurs plus durables.

Jeu animé par Sophia Verguin, gratuit et ouvert à tous, même hors communauté universitaire.

Dans le cadre des Nuits de la lecture sur les Villes et les campagnes. .

Boulevard Paul d’Estournelles de Constant BU Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 83 30 64

