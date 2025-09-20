VILLEFRANCHE-SUR-MER HÔPITAL DU BAGNE Port de la Darse et Hôpital du Bagne Villefranche-sur-Mer

VILLEFRANCHE-SUR-MER HÔPITAL DU BAGNE Port de la Darse et Hôpital du Bagne Villefranche-sur-Mer samedi 20 septembre 2025.

VILLEFRANCHE-SUR-MER

HÔPITAL DU BAGNE 20 et 21 septembre Port de la Darse et Hôpital du Bagne Alpes-Maritimes

Gratuit dans la limite des places disponibles. Durée de la visite : 1h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Explorez le patrimoine autrement !

Le Département des Alpes-Maritimes vous propose, pour les JEP 2025, des animations inédites ouvertes à tous. »

Avec la participation de l’association de sauvegarde du patrimoine maritime de Villefranche-sur-Mer (ASPMV). Venez découvrir l’histoire et le patrimoine de la darse de Villefranche-sur-Mer, port de guerre de la maison de Savoie du XVIe au XVIIIe siècle.

Port de la Darse et Hôpital du Bagne Port de Villefranche-sur-mer 06230 Villefranche-sur-mer Villefranche-sur-Mer 06230 L’Octroi Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 89 04 24 73 https://ports-villefranche.departement06.fr/les-ports/port-royal-de-la-darse-26055.html [{« type »: « link », « value »: « https://mesdemarches06.fr »}] Le port de la Darse de Villefranche-sur-Mer est le port historique de Villefranche-sur-Mer. Il fut construit au milieu du XVIème siècle en même temps que la citadelle. Depuis 1991, il est inscrit aux Monuments Historiques.

Les grands travaux d’aménagement du port de la Darse datent du XVIIIe siècle avec son accession au statut de Port Royal, dont les éléments sont toujours visibles, tel que le phare et notamment :

– Bassin de radoub datant de 1730 (62 m de longueur pour 12 m de large), fermé par une porte-bateau, c’est une des rares constructions de ce type sur la façade méditerranéenne. Il servait à la construction des galères. Aujourd’hui il ,permet la mise à sec des yachts et facilite le travail délicat de restauration.

– « Vieille forge » construite entre 1725/1730 réhabilitée en 2014, elle est dominée par une grande cheminée » génoise « .

– Le lazaret (vers 1669) était destiné à accueillir les personnes ou marchandises soumis à quarantaine. A l’origine constitué de 11 hangars, il n’en subsiste qu’une élégante tour carrée au sud de la Darse.

– la Corderie construite en 1772 : initialement dévolue à la filature des cordage, elle abrite aujourd’hui l’Institut de la Mer de Villefranche (université la Sorbonne / CNRS).

Ce site est ouvert à la visite exceptionnellement pour les Journées Européennes du Patrimoine. Parking Wilson, port de Villefranche. Accès en train depuis la gare SNCF de Villefranche-sur-mer.

Explorez le patrimoine autrement !

Département des Alpes-Maritimes