Villejean en Fête maison de quartier de Villejean Rennes Samedi 13 septembre, 15h30 Ille-et-Vilaine

Musique, Chant et Danse

L’association Synzhoi organise l’événement Villejean en Fête (à la place du projet Marché en Fête).

Rdv le samedi 13 septembre à 15h30 dans le hall de la maison de quartier Villejean pour écouter l’artiste Mass K (world music) en concert puis un bal poussière de danse avec Mamylove et les percussionnistes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-13T15:30:00.000+02:00

Fin : 2025-09-13T16:30:00.000+02:00

synzhoi@gmail.com

maison de quartier de Villejean 2 rue de la bourgogne 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine