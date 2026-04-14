Villej’en sport 30 rue du bourbonnais 35000 Rennes Rennes Mardi 14 avril, 15h00 Ille-et-Vilaine

Evènement sportif et culturel

Les Villej’en sport regroupent des animations sportives et culturelles sur l’espace public et notament dans les squares de Villejean. En Avril vous y trouverez des animations tels que : de la boxe, du rugby, de la danse, du Floorball et des jeux inédits.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-14T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-14T18:00:00.000+02:00

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echapalain@ufolep.org 0602239337

30 rue du bourbonnais 35000 Rennes 30 rue du bourbonnais 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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