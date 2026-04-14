Villej’en sport 30 rue du bourbonnais 35000 Rennes Rennes
Villej’en sport 30 rue du bourbonnais 35000 Rennes Rennes mardi 14 avril 2026.
Villej’en sport 30 rue du bourbonnais 35000 Rennes Rennes Mardi 14 avril, 15h00 Ille-et-Vilaine
Evènement sportif et culturel
Les Villej’en sport regroupent des animations sportives et culturelles sur l’espace public et notament dans les squares de Villejean. En Avril vous y trouverez des animations tels que : de la boxe, du rugby, de la danse, du Floorball et des jeux inédits.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-14T15:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-14T18:00:00.000+02:00
1
echapalain@ufolep.org 0602239337
30 rue du bourbonnais 35000 Rennes 30 rue du bourbonnais 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- LAEP Maison de quartier La Bellangerais Rennes 14 avril 2026
- ESCAPE GAME A BORD D’UNE PENICHE – Mystères et Boule de Cristal Le Comptoir du Sarrazin Rennes 14 avril 2026
- Le territoire invisible – Goulven Le Bahers La galerie Rennes 14 avril 2026
- Le P’tit bal des Queniaos Maison de quartier La Bellangerais Rennes 14 avril 2026
- Fêtons l’arrivée de la nouvelle piscine – Mardi 14 avril Parc du Berry Rennes 14 avril 2026