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Villej’en sport 30 rue du bourbonnais 35000 Rennes Rennes

Villej’en sport 30 rue du bourbonnais 35000 Rennes Rennes

Villej’en sport 30 rue du bourbonnais 35000 Rennes Rennes mardi 14 avril 2026.

Lieu : 30 rue du bourbonnais 35000 Rennes

Adresse : 30 rue du bourbonnais 35000 Rennes

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mardi 14 avril 2026

Fin : mardi 14 avril 2026

Villej’en sport 30 rue du bourbonnais 35000 Rennes Rennes Mardi 14 avril, 15h00 Ille-et-Vilaine

Evènement sportif et culturel

Les Villej’en sport regroupent des animations sportives et culturelles sur l’espace public et notament dans les squares de Villejean. En Avril vous y trouverez des animations tels que : de la boxe, du rugby, de la danse, du Floorball et des jeux inédits.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-14T15:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-14T18:00:00.000+02:00

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 echapalain@ufolep.org 0602239337

30 rue du bourbonnais 35000 Rennes 30 rue du bourbonnais 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


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