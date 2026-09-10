Villej’en Sport Promenade d’Aunis Rennes
mercredi 23 septembre 2026 · Promenade d'Aunis · Rennes
Informations pratiques
Villej’en Sport Promenade d’Aunis Rennes Mercredi 23 septembre, 15h00 Ille-et-Vilaine
Evènement sportif
Les Villej’en sport regroupent des animations sportives et culturelles sur l’espace public et notament dans les squares de Villejean. En Septembre vous y trouverez des animations telles que : de la course d’orientation, du tir à l’arc, du dodgeball, un atelier de réparation de vélo et d’autres suprises !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-23T15:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-23T18:00:00.000+02:00
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Promenade d’Aunis promenade d’aunis rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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