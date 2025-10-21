Villej’en Sport square de guyenne Rennes

Villej’en Sport square de guyenne Rennes mardi 21 octobre 2025.

Villej’en Sport square de guyenne Rennes Mardi 21 octobre, 14h00 Ille-et-Vilaine

Evènement multisports ouvert à tous et gratuit

Les Villej’en sport sont des évènements multisports qui se déroule dans différents lieux du quartier de Villejean. Pour la dernière de l’année civile nous vous proposons des activités pour activer vos neurones et vos muscles. Au programme : boxe, rugby, cirque, open mic, cardiogoal, courses d’orientation, vélo, ateliers scientifiques…

Rdv Square de Guyenne le 21 octobre de 14h à 17h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-21T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-21T17:00:00.000+02:00

echapalain@ufolep.org

square de guyenne Square de guyenne 35000 rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine